Auersthal feiert Titel und Aufstieg

Der ATSV Auersthal ist Meister! Nach einem 1:0-Erfolg in Breitensee ist der Leader nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und steigt in die 1. Klasse Nord auf. Glückwünsche gab es sofort von Markgrafneusiedl-Trainer Karl Jungmann: „Wir gratulieren ihnen ganz herzlich. Sie haben sich das verdient.“

Bei Auersthal-Coach Manfred Schimpl fiel die Wortwahl fast gleich aus: „Wir haben uns das erarbeitet und stehen verdient da oben.“ Ein Selbstläufer war es für den Ur-Auersthaler aber nicht: „Wir haben es nach dem bitteren letzten Jahr geschafft, es souverän fertig zu spielen. Die Mannschaft ist absolut okay. Kompliment an alle Spieler und an alle, die an dem Projekt beteiligt sind.“

Schimpl: „Arbeiten seit Jahren auf dieses Ziel hin“

Er sprach viele Faktoren an, unter anderem den Wandel am Spielersektor: „Wir arbeiten jetzt seit Jahren auf dieses Ziel hin. Der Kader und die Qualität verändern sich immer, da ist es schwierig, dass man den Fokus hochhält.“

Einer, der vor der Saison neu dazu kam und sofort als Spielmacher Denker und Lenker wurde, ist Üveys Karabulut. Der Ex-Strasshofer unterstrich den Teamgeist: „Unser Ziel war es, als Mannschaft Meister zu werden und das haben wir geschafft. Wir sind einfach eine coole Truppe, funktionieren vom ersten bis zum letzten Spieler als gutes Team.“ Nachsatz der Nummer zehn: „Wir brennen schon auf die neue Saison und nächste Klasse.“

Bevor es aber eine Etage höher weitergeht, wollen Kapitän Andreas Helm und seine Mannschaftskollegen die aktuelle Spielzeit gut hinter sich bringen. Helm wies schon in der Vorwoche auf die Defensivstärke hin, Auersthal fing sich im Frühjahr erst zwei Tore – beide aus Elfmetern. Ein sportliches RestprogrammSchimpl unterstrich nach dem Breitensee-Spiel ein weiteres Mal: „Wichtig war, dass wir zu Null gespielt haben.“ Für die letzten Matches gab er vor: „Wir wollen die Meisterschaft ohne Niederlage beenden.“

Das Restprogramm zeigt, dass beide Ziele sportlich sind. Mit dem SC Obersiebenbrunn wartet schon am Freitag ein harter Brocken, der im Frühjahr richtig gut performt und in der Rückrundenwertung mit Auersthal mithält. Danach müssen Karabulut und Co auswärts in Gänserndorf ran, ehe zum Abschluss Gänserndorf-Süd zu Gast ist. Wolfgang Schabhüttl und sein Team sind hinten zwar anfällig, vorne aber immer wieder für Tore gut. Vor allem die Legionäre Michal Janik und David Kysela.