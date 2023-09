Dreimal Rot in Ollersdorf

Die 120 Zuschauer bei Ollersdorf gegen Dürnkrut/Jedenspeigen bildeten laut Spieler und Funktionär David Nimmerrichter „einen richtigen Hexenkessel“. Michal Flaska ließ die Gäste in Minute 72 über das 2:1-Siegtor jubeln, danach wurde es hitzig: Erst gerieten Ollersdorf-Kapitän Alexander Meißl und der gegnerische Stürmer Alex Balogh nach einem Foul aneinander und packten sich gegenseitig am Trikot. Schiri Josef Rath sah eine Tätlichkeit und zeigte beiden Rot, für SG-Trainer Hans Kraus war es „nichts Dramatisches“.

Anschließend gab es noch eine Rote wegen Torraub gegen Ollersdorf-Goalie Hannes Trunner, wegen der sich der gelernte Tormann Nimmerrichter, der seit längerer Zeit am Feld aufläuft, auch noch kurz in den Kasten stellen musste. Wenig stören wird das Groß-Schweinbarth, da man in den nächsten beiden Partien auf Ollersdorf und die Spielgemeinschaft trifft. Alle drei Rotsünder werden gegen den SVG voraussichtlich gesperrt fehlen.