Erste Niederlage

Im fünften Meisterschaftsspiel war es so weit: Zum ersten Mal blieb Großengersdorf ohne Zähler, verlor gegen Ollersdorf mit 0:2. Vor 200 Zuschauern im Waldstadion blieb das Team von Walter Kratochwille über weite Strecken offensiv harmlos und fand auch auf die zwei raschen Gegentore keine Antwort.

„Wir sind nie richtig in die Partie reingekommen und haben verdient verloren“, war Kratochwille ehrlich. Insgesamt resümiert er derweil aber positiv: „Ich bin selbst überrascht dass wir so lange ungeschlagen waren, wir werden auch aus dieser Niederlage lernen. Es ist ein Aufbauprozess, es liegt noch viel Arbeit vor uns“. Kommende Woche trifft man auf die noch ungeschlagene SG Dürnkrut/Jedenspeigen.

Wie man gegen diese punktet, zeigte Obersdorf vor: Die Top-Offensive der Kraus-Elf rund um 14 Tore-Stürmer Alex Balogh blieb verhältnismäßig harmlos, am Ende gab es ein torloses Unentschieden. Trainer Vidan Mikic war überglücklich: „Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden und richtig stolz aufs Team. So eine Defensivleistung hab ich in der 2. Klasse noch nicht gesehen“.