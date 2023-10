Fembek verpasst Duell mit dem Ex-Klub

Am Sonntag geht es bei Weikendorf gegen Hohenruppersdorf nicht nur um Punkte im Tabellenkeller. Es ist auch das Spiel zwischen dem aktuellen und dem ehemaligen Klub von Sebastian Fembek, der im Sommer das blau-weiße Trikot gegen das grün-weiße tauschte.

Der 2000 geborene Tallesbrunner spielte ab der U14 in einer Spielgemeinschaft mit Matzen und Hohenruppersdorf und schloss sich 2016 dem SCH an. „Der Sollinger Andi (Obmann, Anm.) wollte die Jungen beisammen halten. Ich hab nicht oft in der Reserve gespielt und war dann gleich in der Ersten“, erzählte Fembek.

Heuer folgte der Wechsel zurück nach Weikendorf, unter Herbert Nürnberger wurde der Flügel zum Innenverteidiger umfunktioniert. „In Hohenruppersdorf war ich wegen meines Tempos am Flügel, aber ich war schon oft verletzt, weil ich immer abgehaut worden bin. In der Innenverteidigung fühle ich mich schon sehr wohl“, so Fembek, der auch den Zusammenhalt beim ATSV lobt: „Wir fahren nach den Spielen fast immer gemeinsam essen und schauen uns oft andere Partien an.“

Bitter: Ausgerechnet das Duell mit dem Ex-Klub verpasst Fembek nun gesperrt, da er gegen Ebenthal binnen zwei Minuten Gelb und Gelb-Rot sah – es war erst sein zweiter Platzverweis überhaupt. Zudem habe Fembek laut Christoph Billan (Spieler und Nürnbergers Vorgänger, Anm.) die erste Gelbe fälschlich bekommen, nachdem er von einem Gegner gestoßen wurde.