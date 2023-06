Großes Sesselrücken innerhalb der Klasse

Die Vereine der 2. Klasse Marchfeld stellen die Weichen für die kommende Spielzeit. Die NÖN verschaffte sich einen Überblick über die aktuellen Transfers:

ATSV Auersthal

Mit einer hochkarätigen Neuverpflichtung tritt der Aufsteiger den Gang in die 1. Klasse Nord an. Stürmer Ömer Ünal kommt von Besiktas Wiener Adler. Im Bezirk ging er einst von 2013 bis 2016 für den USV Sulz auf Torejagd, seine Statistik spricht für sich: 257 Tore in 243 Bewerbsspielen. Schon im Sommer waren Manfred Schimpl und Co am Angreifer dran, bekamen dann seinen Sturmpartner, den designierten Torschützenkönig, Tunahan Bagirtlak. Ab Sommer fliegen die Adler gemeinsam. „Bei zwei, drei anderen Spielern schauen wir noch“, erklärte Schimpl, der in Zukunft weiter auf Spielmacher Üveys Karabulut bauen kann. Er hatte zwei Angebote, eines davon soll von Kreuttal gewesen sein.

SV Strasshof

Mit Michael Nagy kommt ein namhafter Innenverteidiger, der seine Knochen schon für Prottes, Lassee und Hohenau höherklassig im Bezirk hinhielt. Zudem will man Steve Boldea von Ligakonkurrent Gänserndorf-Süd holen „Wir sind uns einig. Nach dem Petkovic-Abgang haben wir da einen Ersatz gesucht“, berichtet Trainer Roman Hlinka. Mario Simperler zieht es hingegen nach Gänserndorf.

SV Gänserndorf

Dort sind die Abgänge der Heffermejer-Brüder und von Manuel Steinkogler schon länger fix. Allesamt dürften in Ebenthal landen. Dafür kommt, wie oben erwähnt, Verteidiger Mario Simperler aus Strasshof.

SV Ebenthal

Coach Thomas Hrubant bestätigte bis dato die Verpflichtung von Manuel Steinkogler (schon von 2013 bis 2014 beim SVE, Anm.) und Patrick Heffermejer. Mit dessen Bruder Roland und Rückkehrer Matthias Veit ist man sich noch nicht ganz einig. Hrubant ist optimistisch: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie auch noch kommen und blicken der nächsten Saison sehr zuversichtlich entgegen.“ Lukas Demetrovic und Erik Zacek verlassen den Verein.

Matthias Veit lässt die raue Gebietsligaluft hinter sich. Der Außenbahnspieler dürfte bei Heimatverein Ebenthal landen. Foto: NÖN, Dominik Siml

SC Matzen

Franz Dorn will alsbald einen neuen Coach präsentieren. „Am Dienstag haben wir Sitzung“, verriet der Funktionär. Dann sollen auch die Neuen bekanntgegeben werden.

FC Gänserndorf-Süd

Lubos Janik, Bruder von Goalgetter Michal, ist neu. Er verstärkt die Offensive. Auch der slowakische Innenverteidiger Lukas Rehak kommt erstmals nach Österreich. Dafür sind David Kysela und Jakub Jamny weg, Steve Boldea wohl in Strasshof.

FC Angern

Alen Zukic feiert ein Comeback in Angern – aber nur auf dem Papier. Der Mittelfeldspieler war schon dreimal beim FCA und kehrt jetzt zurück. „Ja, ist fixiert, aber er wird nicht spielen“, gab Trainer Markus Blum bekannt. Der Grund? Zukic trainiert beim FAC eine Nachwuchsmannschaft, zeitlich lässt sich das kaum vereinbaren.

ATSV Weikendorf

Tormann und Leistungsträger Michael Müller hört auf. „Er schafft es aus beruflichen Gründen nicht mehr. Das heißt, wir sind auf der Suche nach einem Tormann“, gab Coach Christoph Billan Einblicke in die Planung. Neu ist dafür Sebastian Fembek, der aus Hohenruppersdorf kommt.

Tritt kürzer: Weikendorf-Keeper Michael Müller. Foto: NÖN, Joe Fuchs

SC Markgrafneusiedl

Philipp Haller verstärkt die Offensive. Er kommt aus Gaweinstal. Einige aktuelle Akteure stehen vor dem Absprung.