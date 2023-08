Im (Eben)t(h)al der Tränen

Der Vorjahresletzte der 2. Klasse Marchfeld, Ebenthal, war gegen die Rückkehrer aus Großengersdorf zum Auftakt ganz nahe am ersten Punktegewinn seit 22. April – und doch gab es am Ende wieder eine Niederlage.

In der ausgeglichenen Partie lag das Team von Thomas Hrubant 0:1, 1:3 und 2:4 zurück, bewies aber Moral und durfte in Minute 75 über das 4:4 durch Vladimir Girman jubeln. Und dann knallte Andreas Ressl einen Freistoß in der Nachspielzeit ins kurze Kreuzeck und ließ die Gäste doch noch über drei Punkte jubeln. „Ich bin seit Februar Trainer und wir haben schon das zehnte perfekte Freistoßtor gekriegt“, war Coach Thomas Hrubant ratlos.

Neben Ressl bezwang auch Marcel Maxa den SVE-Keeper Martin Weick per ruhendem Ball, auf der anderen Seite machte Tomas Nagy ebenfalls per Freistoß sein Debüttor. „Wenn wir unsere Chancen machen, können wir die Partie auch gewinnen. Ich bin sehr zufrieden und noch mehr enttäuscht“, so Hrubant, der an der Leistung seines Teams nur auszusetzen hatte, dass es „sehr viel gepufft“ habe und ruhiger nach vorne spielen hätte müssen.

Heimkehrer Matthias Veit traf beim Debüt

Dementsprechend emotional wurde der Coach nach Abpfiff: „Ich hab erst zweimal nach einer Niederlage geweint. Einmal in der U11, als wir in Lassee den Meister verspielt haben, und heute hatte ich auch Lulu in den Augen, weil wir uns mehr verdient hätten.“ Immerhin: Neben Nagy traf auch Heimkehrer Matthias Veit, mit Patrick Heffermejer überzeugte ein weiterer Neuer. „Wenn wir in den nächsten Partien auch so spielen, werden wir noch viel Freude haben“, ist sich der Coach sicher.

Gerade nächste Woche wird es besonders brisant, es geht im Derby gegen Ollersdorf und Ex-Coach Robert Nemeth. Der Start des ersatzgeschwächten Rivalen ging mit einem 0:5 in Gänserndorf-Süd daneben, für beide Teams wären es also nächste Woche die ersten Zähler.