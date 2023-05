Nemeth und Ollersdorf überraschen weiter

Besser könnte es beim SC Ollersdorf aktuell nicht laufen. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Matzen steht die Elf von Trainer Robert Nemeth nach sieben Spielen und 14 Zählern auf dem zweiten Rang der Rückrundentabelle. Tabellenführer Auers-thal führt diese an, Obersiebenbrunn könnte – mit zwei Spielen weniger – noch vorbei- ziehen.

„Es läuft“, grinste der Coach nach dem nächsten Dreier seiner Jungs. Ein Mitgrund, dass der SCO schon jetzt doppelt so viele Punkte auf dem Konto hat als nach der gesamten Hinrunde, sind die eigenen Standardsituationen. Gegen Matzen war Dominik Scherbl einmal mehr nach einem Corner zur Stelle und besorgte das frühe 1:0. „Das sind billige Tore, bei denen du nicht viel Aufwand hast. Das freut mich, das ist super, dass das so gut funktioniert“, jubelte Nemeth. Ihm gefällt freilich, dass man im Jahr 2023 erst einmal verlor, dennoch will er weiter tüfteln und das Maximum herausholen: „Das spricht für die Entwicklung der Mannschaft. Was sich in den letzten drei Monaten getan hat, ist ein Wahnsinn. Es gibt aber noch viele Sachen, die noch nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen.“

„Kein Statistik-Freund“ – oder doch ein bisschen?

Was für den ehemaligen Profi wichtig ist, ist die Defensive. Im Herbst musste Ollersdorf 30 Gegentore schlucken, bis dato fingen sich Tormann Markus Gnadenberger und seine Vorderleute erst acht. „Ich bin zwar nicht so ein Statistik-Freund, aber da kann man schon was rauslesen.“ Genau so spannend findet Nemeth die Performance auf eigener Anlage. Da gab es im Frühjahr noch keine Niederlage und das soll auch gegen Eben-thal so bleiben. Nach dem spielfreien Wochenende wartet Nemeths Ex-Klub, bei dem der Trainer sechs Jahre verbrachte. „Aber deswegen hat es nicht mehr Brisanz für mich. Die hat es nur, weil die Burschen im Herbst verloren haben und es ein Derby ist. Wir wollen das aus dem Herbst jetzt ausbessern und zu Hause ungeschlagen bleiben.“ Nach dem Derby muss der SCO noch drei Auswärtsfahrten antreten.

Kölch wurde zum zweiten Mal Papa

Die kann dann wahrscheinlich auch wieder Philipp Kölch mitmachen, der gegen Matzen nicht dabei war. Der Grund? Der Mittelfeldmann wurde von Freitag auf Samstag zum zweiten Mal Papa, Nemeth und die Mannschaft ließen über die NÖN ausrichten: „Wir gratulieren ihm und seiner Lisa zum zweiten Kind.“