Aus drei zweiten Klassen werden zwei

Am Samstagvormittag traf sich die Hauptgruppe Nord zu einer Sitzung in Hauskirchen. Die brachte eine grobe Neuerung beziehungsweise Veränderung für die kommende Spielzeit. Aus der 2. Klasse Marchfeld, der 2. Klasse Weinviertel Süd und der 2. Klasse Weinviertel Nord werden künftig nur noch zwei zweite Klassen: die 2. Klasse Marchfeld und die 2. Klasse Weinviertel. Hauptgruppenobmann Günther Breiner bestätigte, hielt aber fest: „Fix ist, nach jetzigem Stand, dass es zwei zweite Klassen unter der 1. Klasse Nord geben wird. Das ist der Status von heute, der kann morgen schon wieder anders ausschauen.“

Mit letzterem Satz meint Breiner eher die Details. Aktuell riecht es etwa nach einer Ligenstärke von 16 Vereinen pro Klasse, also sowohl in beiden zweiten Klassen, als auch in der 1. Klasse Nord. Das kann natürlich noch variieren, sollten Vereine eine Spielgemeinschaft eingehen oder gar aufhören. „Dann kann es auch sein, dass zum Beispiel eine zweite Klasse nur 15 Vereine hat“, so Breiner.

Sicher ein Absteiger aus der 1. Klasse Nord

Fix ist auch: Aus der 1. Klasse Nord wird es einen Absteiger geben. „Es steht in den Statuten, dass es einen Absteiger geben muss“, bejahte der Gruppenobmann. Ein mögliches Szenario, um einen zusätzlichen Aufsteiger für die kommende Saison zu ermitteln, wäre beispielsweise, dass sich die zwei besten Zweiten der zweiten Klassen in einer Relegation den 16. Platz in der 1. Klasse Nord ausspielen. Leitzersdorf oder Langenzersdorf wären freilich ausgenommen, da das ja Vereine aus der Hauptgruppe Nordwest sind.

Welche Vereine welcher Liga zugeteilt werden, ist unterdessen noch nicht fix. Das wird laut Breiner aber ganz pragmatisch gehandhabt. „Es wird eine Schnittlinie von Vereinen geben, die ins Marchfeld runterwandern. Das muss man sich geografisch anschauen.“ Sulz oder Hohenruppersdorf waren in der Vergangenheit zum Beispiel schon einmal Teil der Marchfelder zweiten Klassen, auch Großengersdorf, das im Sommer wieder durchstarten will, spielte schon drüben.