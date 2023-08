Rote Nasen Lauf in Jedenspeigen

Der Jedenspeigner „Rote Nasen Lauf“, veranstaltet vom SV Jedenspeigen, feiert am 27. August ab 10 Uhr sein 15. Jubiläum. Ziel ist wie immer der Spaß an der Bewegung und das Unterstützen von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die offizielle Eröffnung des Laufs/Wandertags durch die Ehrengäste findet um 10.00 Uhr statt. Die Anmeldung vor Ort mit Abholung des Starterpakets ist ab 9.00 Uhr möglich. Bis 13.00 Uhr ist es weiterhin jederzeit möglich, zu starten. Start und Ziel ist am Jedenspeigner Sportplatz, es werden wie in den Vorjahren 2 Strecken angeboten: Eine 1 Kilometer-Runde im Jedenspeigener Unterort sowie ein wunderschöner 10 Kilometer-Panoramaweg entlang des Damms nach Sierndorf und durch Kellergassen und Weingärten wieder zurück nach Jedenspeigen.

Die Kinder können den Sportplatz und den Fun Court zum Spielen und Herumtollen nutzen. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt. Um ca. 14.00 Uhr wird wieder eine große Bausteinaktion durchgeführt. Weiters wird der/die älteste Teinehmer(in), der/die jüngste Teilnehmer(in) und der/die Teilnehmer(in) mit den meisten Kilometern geehrt und jedes Kind erhält eine Medaille. Die Anmeldung für den ROTE NASEN LAUF kann entweder im Internet (www.rotenasenlauf.at) oder direkt beim Lauf vor Ort beim Veranstalter (SV Jedenspeigen-Sierndorf) durchgeführt werden.

Die Höhe der Startspende beträgt bei Erwachsenen 12 Euro, bei Kindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren 6 Euro, bei Familien mit mindestens einem Kind 24 Euro und Kinder bis 5 Jahre laufen gratis.