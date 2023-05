Markgrafneusiedl siegt mit Feldspieler im Tor

Angern - Markgrafneusiedl 0:1. Kurioses gab es schon vor dem Anpfiff. Einser-Tormann Djordje Stojanovic war verhindert, Zweier Patrick Chmela verletzte sich nach einem Zweikampf gegen Breitensee am Knie und wir mehrere Wochen ausfallen. So stand Jan Herzig - früher offensiver Mittelfeldspieler, zuletzt auch öfter in der Innenverteidigung - zwischen den Pfosten. Der Kapitän machte seine Sache anständig, hatte aber - so viel voweggenommen - nicht viel zu halten. Trainer Karl Jungmann erklärte, warum die Wahl auf den Techniker fiel: „Er hat schon ein paar Mal im Tor gespielt. Aber eigentlich ist er kein gelernter Tormann.“

Im Spiel selbst hatten die Heimischen aus Angern die erste gute Chancen. Spielertrainer Markus Blum erkämpfte sich im Gegenpressing den Ball, vergab dann vor Herzig aber kläglich und schob vorbei. Auf der Gegenseite war Berkan Tan nach einem weiten Ball auf und davon, Richard Mader vereitelte das 0:1. Der Nachschuss ging an die Stange.

Abstauber als Goldtor

In der Folge blieben die Gäste besser in der Partie, hatten das Momentum auf ihrer Seite und belohnten sich kurz vor dem Pausenpfiff. Ali Kaya schloss ab, Mader konnte nur tropfen lassen und Tan stand dort, wo ein Stürmer stehen muss - 1:0. „Da haben wir geschlafen“, hätte Blum gerne den zweiten Ball verhindert.

Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich ein munteres hin und her mit leichten Vorteilen für die Angereisten. Tan und Muhammed fanden ihren Meister jedoch in Mader. Angern machte dann auf, Markgrafneusiedl fand mehrere Kontermöglichkeiten vor. Am Ende blieb's beim 0:1. Blums Resümee? „Wir haben viele individuelle Fehler gemacht und Markgrafneusiedl hat auch ein leichtes Chancenplus gehabt. Also das geht schon in Ordnung.“

Jungmann hingegen meinte: „Ich würde schon sagen, dass es verdient war. Es hätte auch höher ausgehen können. Es war keine überragende Partie, aber es hat gereicht. Die erste Halbzeit war schon sehr gut.“

Statistik:

FC ANGERN – SC MARKGRAFNEUSIEDL 0:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (39.) Tan.

Angern: Mader; Stojak, Reischütz, Kral, Ibrahim Akaslan; Suppan, Blum, Harun Akaslan, Van Eckert (80. Avci); Traher (46. Tünay); Wolf.

Markgrafneusiedl: Herzig; Baumgartner (71. Asadi), Yazar, Dogan, El Sesey; Löffler; Asiedu, Bayram, Kaya, Hamzanejad; Tan.

Marchland-Stadion Angern, 90 Zuschauer, SR Veselka.