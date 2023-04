Zwei grundverschiedene Halbzeiten

Angern - Weikendorf 3:1. Weikendorf war in der Anfangsphase eigentlich gut im Spiel, ein Corner brach den Rhythmus der Gäste allerdings. Ibrahim Akaslan stellte schon in Minute acht auf 1:0.

Damit übernahm Angern das Geschehen, Weikendorf war immer einen Schritt zu spät. Die Gastgeber ließen Ball und Gegner laufen, das 2:0 durch Moritz Wolf war nur eine Frage der Zeit. Nach 33 Minuten traf der Stürmer. Zum zweiten Durchgang stellte Weikendorf-Spielertrainer Christoph Billan ein wenig um, brachte Philipp Roswald und damit mehr Stabilität. Angern schaltete in den Verwaltungsmodus und war nicht mehr so energisch, wie noch vor der Pause. Die Rechnung gab's in Minute 56, Billan selbst stellte auf 2:1 und hauchte seinem Team damit neuen Leben ein.

Der Ausgleich lag in der Luft

Denis Bolf hätte in der Folge sogar den Ausgleich erzielen können, ließ seine Möglichkeiten aber allesamt liegen. „In der Phase waren wir klar stärker als Angern, leider hatten wir beim Abschluss kein Glück“, resümierte Billan.

Aus einem Konter fiel schließlich die Vorentscheidung. Wolf war durch, Michael Komenda wusste sich zwischen Elfer und Fünfer nur noch mit einem Foul zu helfen. Die Folge? Rot und Elfmeter. Den verwertete Daniel Suppan zum 3:1-Endstand.

Angerns Sportleiter Robert Binder sagte nach dem Spiel: „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, in der zweiten Halbzeit haben sich alle – zu früh – zurückgenommen. Wir haben den Weikendorfern zu viel Raum gegeben.“ Billan meinte: „Zusammengefasst wäre ein 2:2 sicher verdient gewesen, aufgrund der starken zweiten Halbzeit. Aber verloren haben wir es in der ersten Halbzeit.“

Statistik:

FC ANGERN – ATSV WEIKENDORF 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (8.) Ibrahim Akaslan, 2:0 (33.) Wolf, 2:1 (56.) Billan, 3:1 (86., Elfmeter) Suppan.

Angern: Mader; Stojak, Reischütz, Ibrahim Akaslan, Götz (80. Avci); Suppan, Blum (69. Bartos), Harun Akaslan, Van Eckert (75. Tünay); Traher, Wolf.

Weikendorf: Müller; Hansy, Ludwig, Komenda, Wiesinger (46. Philipp Roswald); Simonovic, Niklas Fischer, Leka, Majersky; Bolf; Billan.

Marchland-Stadion Angern, 49Zuschauer, SR Rath.