Torjäger beendet die Karriere

Im Schatten der Meisterfeier der Kampfmannschaft fiel in Auersthal am Samstag der letzte Vorhang für einen echten Torjäger im Weinviertler Unterhaus: Florian Waczulik. Der 36-Jährige sorgte Mitte der Nullerjahre mit seinem Heimatverein SC Reyersdorf für Furore, als eine mit vielen Eigengewächsen gespickte Truppe bis in die 2. Landesliga Ost marschierte.

Nach dem Abstieg des Vereins und dem Tod von Franz „Burli“ Hofinger versuchte Waczulik als Obmann-Stellvertreter mit einigen anderen den SCR am Leben zu halten, was allerdings nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt war. So wechselte der Stürmer im Jänner 2017 zum Nachbarverein nach Auersthal, wo er sich die vergangenen sechseinhalb Jahre in der Reserve fithielt - und dort Woche für Woche seinen Torriecher unter Beweis stellte.

Die 300-Tore-Marke voll gemacht

Auch in seinem allerletzten Spiel gegen Gänserndorf-Süd. Einem Dreierpack vor der Pause ließ Waczulik beim 10:0 noch zwei weitere Tore in Hälfte zwei folgen, um die 300-Tore-Marke seit Einführung des Online-Systems exakt voll zu machen. Zur Pause hatte er sich noch bei seinen Kollegen erkundigt, wie viele Tore darauf noch fehlen würden, um dann exakt den benötigten Doppelpack nachzulegen.

Beim letzten Abgang ließ der Torjäger seinen Emotionen dann freien Lauf. Die Windeltorte in seiner Hand zeigte aber schon, dass bereits die nächste Aufgabe auf das Multitalent, das auch als Theaterspieler begeistert, wartet: er wird demnächst Vater.