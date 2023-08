Ein alter Bekannter übernimmt für Billan

Am Mittwochmorgen verkündete Weikendorf-Spielertrainer Christoph Billan selbst sein Aus der NÖN – sowie die Info, dass Herbert Nürnberger auf ihn nachfolgt. Somit gab es bereits nach Runde drei den zweiten Trainerwechsel der noch frühen Saison. Billan gab Einblick in seine Gedanken: „Arbeit, Familie, Spielertrainer. Das ist mir langsam ein bisschen zu viel geworden. Und für uns war es von Anfang an klar, dass ich das nur mache so lange es geht und wir keinen anderen Trainer haben“. Schon im Sommer hätte man beinahe einen Nachfolger für Billan gefunden, der dem Klub als Spieler und Sektionsleiter-Stellvertreter erhalten bleibt.

„Als wir jetzt die Chance hatten, dass der Herbert übernimmt haben wir zugesagt“, so der scheidende Spielertrainer. Wie sich diese Chance ergab? „Ich bin öfters in Weikendorf am Platz und war auch gegen Markgrafneusiedl dort, zwei Tage später haben sie mich angerufen“, so Nürnberger, der schon von 2013 bis 2017 den ATSV coachte und zugab: „Ich wollte mit knapp 60 eigentlich nichts mehr machen".

Nürnberger freut sich auf das junge Team

Das besagte Markgrafneusiedl-Match brachte ihn aber zum Umdenken: „Ich hab mir vorher die Reserve angeschaut und hab den Billan, den Roswald und den Schönauer dort spielen gesehen. Da hätte ich geglaubt, dass ich mich in der Zeit vertan hab, dabei waren die wirklich alle in der Reserve und die ganzen Jungen in der Kampfmannschaft. Das hat mir gefallen und hat mich gereizt, deswegen hab ich zugesagt“.

Seit dem ersten Engagement in Weikendorf coachte der langjährige Ollersdorf-Spieler, der mit dem SCO 2003 auch als Trainer Meister wurde, nirgends mehr. „Der Christoph hilft mir weiter und ich ihm. Ich denke, dass er gute Anlagen als Trainer hat, ich muss ihn einmal überreden, dass er einen Lehrgang besucht“, lachte Nürnberger. Am Samstag in Angern wird der Neo-Coach dann sein Debüt geben.