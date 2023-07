Müller macht doch weiter

Michael Müller hört aus beruflichen Gründen aus - nach dieser Meldung begab sich der ATSV Weikendorf zum Zeitpunkt des Saisonendes auf Tormannsuche. Gefunden hat man diesen nun in Michael Müller. „Er macht doch weiter“, verkündete Trainer Christoph Billan am Sonntag. Die Nummer eins habe zwar nicht bei jedem Spiel Zeit, „aber bei den meisten“.

Neue Spieler kamen am Ende der Transferzeit aber trotzdem noch zu den Weikendorfern: Ex-Angerner Arun Majersky (Jahrgang 2004) kickte zuletzt bei den Horn Amateuren, Lukas Drabek (2004) bei Strasshof, Marcel Fortyn (2005) im U17-Landesliga-Team von Hagenbrunn und Markus Huber (2001) in der Reserve von Leopoldsdorf. Einziger Ausreißer vom Alter her ist Danijel Prelic (1990), der noch von Rohrau-Gerhaus nach Weikendorf zurückkehrte, wo er schon von Jänner 2022 bis Jänner 2023 spielte.

„Wir schauen halt, dass wir junge Talente zu uns bekommen und ihnen bei uns Kampfmannschaftserfahrung geben“, skizziert Spielertrainer Christoph Billan die Herangehensweise hinter den meisten dieser Transfers.