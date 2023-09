Faustschlag, Nasenbeinbruch, Polizeieinsatz

Unschön ging das Reservespiel zwischen Weikendorf und Gänserndorf am 3. September zu Ende. Laut NÖN-Informationen soll es am Ende der Partie – die im Anschluss an das Kampfmannschaftsmatch stattfand – zu Handgreiflichkeiten der beiden Teams gekommen sein, Weikendorf-Keeper Danijel Prelic soll daraus einen Nasenbeinbruch davongetragen haben.

Nach einem Foulspiel soll es zu einer Rudebildung „mit viel Geschiebe“, wie es Weikendorfs Spieler und ehemaliger Trainer Christoph Billan beschrieb, gegeben haben, die sich nach und nach aufschaukelte. „Da hat es auch Viele gegeben, die geschlichtet haben“, so Billan weiter.

Auf „Watschn“ soll Faustschlag gefolgt haben

Einige involvierte Akteure wollten aber offenbar weniger schlichten, als ihren Frust abzubauen. So sollen schlussendlich Prelic und Gänserndorfs Dominik Klironomos aneinandergeraten sein, Ersterer seinen Kontrahenten zuerst mit einer „Watschn“ bedacht haben, woraufhin sich Klironomos mit einem Faustschlag revanchiert haben soll. Augenzeugen berichten zusätzlich von einer Spuckattacke. „Völlig unnötig. So, an sich, war das Spiel über weite Strecken fair“, fand Billan, „die Partie war mit 4:2 für Gänserndorf zu diesem Zeitpunkt auch schon entschieden.“ Nachsatz: „Ich bin ehrlich. Wir sind eine Mannschaft, die sich nichts gefallen lässt, aber wir sind eine faire Mannschaft.“

Anzböck: „Distanzieren uns in jeder Form von Gewalt“

Leopold Anzböck, Kampfmannschaftstrainer beim SV Gänserndorf, fand in seinem Resümee: „Es war auf beiden Seiten ruppig und dann ist es eskaliert.“ Dass es am Ende zu einem Rettungs- und Polizeieinsatz kam – Prelic' Frau allarmierte die Behörden – bedauert er: „Wir distanzieren uns in jeder Form von Gewalt, so etwas geht einfach nicht. Wir wollen Vorbilder sein, so etwas ist nicht zu akzeptieren.“ Für ihn ist freilich auch nicht entscheidend, wer von den Protagonisten den Eklat anzettelte: „Egal, was vorher passiert ist. Von dem wollen wir uns als Verein ganz klar distanzieren. So etwas ist nicht zu entschuldigen.“

Für Klironomos dürfte die Saison damit vorbei sein, obwohl Schiedsrichter Sebastian Wagner nichts davon im Spielberichtsbogen vermerkte, Prelic und Klironomos auch nicht mit etwaigen Karten im Onlinesystem aufscheinen und daher an diesem Wochenende wieder spielberchtigt sind. Anzböck stellt aber klar: „Wir haben beschlossen, dass er eine interne Vereinssperre bekommt. Das geht einfach nicht.“