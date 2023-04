Die Hausaufgaben erledigt

Werbung

Auersthal - Ebenthal 6:0. Die Gäste versteckten sich nicht, vor allem in der Anfangsphase spielte Ebenthal frech nach vorne. Dass es nicht für die Führung des Tabellenletzten reichte, lag am eigenen Unvermögen. Nach einem Einwurf stellte sich Auersthal nicht gut an, der Ball kam von der Seite schnell zur Mitte, wo Legionär Vladimir mutterseelenallein zwischen Fünfer und Elfer drüberschoss. „Da haben wir Glück gehabt. Eine Tausendprozentige“, atmete Auersthal-Coach Manfred Schimpl durch.

Auf der Gegenseite schepperte es mit dem ersten gefährlichen Vortrag. Nach einem Eckball von Oliver Bauer, den Ebenthal zunächst klärte, kam die Kugel wieder raus zu Bauer. Die zweite Flanke fand den Kopf von Simon Pammer, der sich in der Mitte stark durchsetzte und zur Führung einköpfte.

Vor Auersthal-Schlussmann Andreas Pikal wurde es gleich im Anschluss wieder brenzlich. Die Mannen von Trainer Thomas Hrubant überbrückten das Mittelfeld gut und schnell, Girmann ging tief und hatte die Eins-gegen-Eins-Situation mit Pikal. Der Stürmer zeigte ein zweites Mal Nerven, diesmal scheiterte er an der Stange. Auersthal reagiert, wie es ein Klasseteam eben tut: Mit der perfekten Antwort.

Helm und Pammer nicht zu stoppen

Linksfuß Günther Helm legte sich den Ball aus 18, 19 Metern zurecht. Sein Freistoß passte genau - 2:0. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause. Schimpls Analyse zum ersten Durchgang: „Für uns natürlich okay, aber wir haben gewusst, dass wir es besser können.“

Auch beim dritten Tor hießen die Protagonisten Pammer und Helm. Zweiterer jubelte über seinen zweiten Treffer, Helm bereitete seinen ersten an diesem Abend vor. Flanke von links, Kopfball - 3:0. Von Ebenthal kam im zweiten Spielabschnitt nichts mehr, die aufkeimenden Kontersituationen verteidigte Auersthal schon im Ansatz weg. Der Tabellenerste bekam schlussendlich noch die zweite Luft. Bauer schlenzte den Ball gekonnt ins lange Eck (68.), Pammer durfte auch noch einmal - diesmal mit dem Fuß (77.) und der eingewechselte Thomas Schmidt setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Sein Jubel danach fiel euphorisch aus.

„Dann haben wir es gut zu Ende gespielt, am Anfang haben wir aber gekämpft“, war Schimpl ehrlich. Gegenüber Hrubant meinte nach dem Spiel: „Wie die ganze restliche Saison auch schon. Eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht. Bitter, aber was willst du machen?“

Statistik:

Auersthal - Ebenthal 6:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (26.) Pammer, 2:0 (36., Freistoß) Helm, 3:0 (53.) Pammer, 4:0 (68.) Bauer, 5:0 (77.) Pammer, 6:0 (90+1.) Schmidt

Karten: Helm (59., Gelbe Karte Foul)Celerin (25., Gelbe Karte Unsportl.), Girman (47., Gelbe Karte Unsportl.)

Auersthal: Andreas Pikal; Tesanovic (58. Maloku), Dzinic (81. Andreas Pernold), Wegscheider, Günther Helm; Günay (74. Schmidt), Skendim Sela; Dolan (58. Tardon Garces), Karabulut, Bauer; Pammer.

Ebenthal: Jankovic; Veit; Bartl, Hofstetter; Weirauch (68. Kopp), Wenczl (21. Celerin), Sekac (81. Leon Dlapa), Zacek, Stolz; Girman (46. Gasser), Demetrovic.

Auersthal, 50 Zuschauer, Schiedsrichter: Mert Köroglu.