Kein Glanz, aber gewonnen

Werbung

Auersthal - Ollersdorf 3:0. Die Gäste kamen mit suboptimalen Voraussetzungen zum Tabellenführer. Trainer Robert Nemeth sammelte am Dienstag so viele Krankmeldungen, dass er das Training absagen musste. Am Donnerstag ging's dann wieder, das Spiel in Auersthal sah er aber ohnehin als „das Schönste im ganzen Jahr. Wenn du dort hinfährst, die haben elf Siege und ein X, da erwartet sich niemand etwas. Alles außer einer Niederlage, oder sogar einer klaren Niederlage, wäre eine Überraschung gewesen.“

Ins Bild passte da der frühe Führungstreffer Auersthals durch Simon Pammer. Der Flügelspieler war nach einem weiten Ball von Christian Wegscheider durch und versenkte ihn mit etwas Glück im langen Eck (9.). Der Favorit nützte diesen Start, um die Partie in der Folge zu dominieren. Ein zweiter Treffer gelang aber erst kurz vor der Pause durch einen schönen Spielzug, den Oliver Bauer erfolgreich abschloss (43.).

Nemeth wünschte sich einen Bagirtlak

In der zweiten Hälfte übernahm dann allerdings Ollersdorf mehr und mehr das Kommando. Auersthal verlor zu schnell die Bälle, war zu hektisch, was so gar nicht zur Vorstellung in den 45 Minuten davor passte. Anbrennen sollte aber dennoch nicht viel, weil den Gästen vorne die Durchschlagskraft fehlte, oder wie es Nemeth formulierte: „Die haben halt vorne einen Bagirtlak. Wenn der bei uns spielt, schauen wir auch anders aus.“

Der SCO-Coach bemängelte auch die - in Anlehnung an Tennis - „Unforced Errors“, also die unerzwungenen Fehler seiner Mannschaft. Bei allen drei Treffern sah er einen eklatanten Fehler, beim 3:0 gab's da auch keine zwei Meinungen. Denn es war ein zu kurz geratener Rückpass, der Bagirtlak auf die Reise und in einen heftigen Pressball mit Goalie Markus Gnadenberger schickte. Auersthals Stürmer hatte Glück, dass der Ball von dort ins Tor kullerte, beide Akteure, dass sie keine gröberen Verletzungen davontrugen. „Da hat's gescheppert und gekracht“, schloss auch Auersthal-Coach Manfred Schimpl kurz die Augen.

Die nächsten drei Punkte nahm er gerne mit, bezüglich der Leistung war er ehrlich: „Die erste Halbzeit war gut, die zweite schlecht.“

Statistik

Tore: Heim Tunahan Bagirtlak (82.), Heim Oliver Bauer (43.), Heim Simon Pammer (9.)

Auersthal: Andreas Pikal, Christian Wegscheider, Andreas Helm, Mustafa Günay, Bogdan Alin Dolan, Tunahan Bagirtlak, Oliver Bauer, Skendim Sela, Günther Helm, Marcelo Tardon Garces, Simon Pammer, Matthias Eigner, Thomas Schmidt, Semin Dzinic, Üveys Karabulut, Jovan Tesanovic, Mendim Maloku, Jovan Tesanovic (51. statt Marcelo Tardon Garces), Üveys Karabulut (63. statt Oliver Bauer), Semin Dzinic (69. statt Christian Wegscheider)

Ollersdorf: Markus Gnadenberger, Daniel Seidl, Dominik Scherbl, Alexander Meißl, Johannes Weinwurm, Marian Paholik, Christoph Stadlbacher, Phillip Kölch, Martin Simonik, Thomas Seidl, David Nimmerrichter, Slobodan Lalic, Shkelqim Sahiti, Emir Portakal, Marcel Novak, Markus Horak, Markus Horak (61. statt Phillip Kölch)

Karten: Marcelo Tardon Garces (18. Gelb Unsportl.), Oliver Bauer (22. Gelb Unsportl.), Andreas Pikal (26. Gelb Foul), Andreas Helm (57. Gelb Foul), Mustafa Günay (68. Gelb Foul), Tunahan Bagirtlak (81. Gelb Unsportl.), David Nimmerrichter (25. Gelb Kritik), Daniel Seidl (28. Gelb Foul), Christoph Stadlbacher (39. Gelb Foul)