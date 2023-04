Zuerst Torschütze, dann Goalie

Werbung

Ebenthal - Breitensee 3:2. Nachdem ein Breitensee-Verteidiger im Spielaufbau das Gleichgewicht verlor, schnappte sich Erik Zacek knapp 20 Meter vor dem Kasten den Ball und bezwang SCB-Goalie Christoph Singh. Lukas Demetrovic legte nach, das Muster war ähnlich. Ballgewinn – diesmal auf der Mittelfauflage – schnell auf den Winter-Neuzugang, der ins lange Eck abzog.

Breitensee zeigte sich aber wenig geschockt, Peter Udvorka schlug schon in Minute 28 zurück. Martin Weick, ohnehin verletzt, der in „normaler“ Funktion Einser-Tormann und Sektionsleiter bei Ebenthal ist, vertrat Cheftrainer Thomas Hrubant, der auf Urlaub weilte, als Coach. Er zeigte Humor: „Die Partie war sehr zerfahren. Unter dem Motto: Hoch und weit bringt Sicherheit.“

Viele Zweikämpfe, wenig Zusammenhängendes und einige Fehler. So gab es gleich nach der Pause den nächsten Treffer. Daniel Gasser traf per Freistoß von der Sechzehnerlinie. Die Kugel ging scharf aufs Tormanneck, wäre möglicherweise haltbar gewesen, hatte aber schon ordentlich Schmackes.

Einmal musste Gasser hinter sich greifen

Damit kamen aber nicht die Heimischen auf, sondern die Gäste. Schwung in das Ganze brachte Ebenthal-Schlussmann Marco Jankovic, der sich bei einem weiten Ball verschätzte und den Breitenseer Gegenspieler im Anschluss als Letzter Mann einfach Umriss. Die Folge? Rot und Elfmeter. Gasser, gelernter Offensivmann, streifte sich das Tormanntrikot über, musste beim Strafstoß aber gar nicht eingreifen. Den jagte Udvorka nämlich mit vollem Karacho in die Wolken. Auch das brachte den SCB nicht aus der Fassung, denn schon nach dem nächsten Corner klingelte es. Simon Gasselich köpfte wuchtig ein. „Dann ist es ein bisschen hitzig geworden“, gestand Weick.

Ebenthal verteidigte in der Folge alles weg, Gasser hielt was zu halten war. Als er dann einmal doch geschlagen war, klärten seine Vorderleute auf der Linie. Mit der letzten Aktion sah dann noch Matthias Schuster Gelb-Rot. Für Breitensees Peter Pinsolitsch ein gebrauchter Tag: „Angsthasenfußball bei uns. Wir haben heute nichts zusammengebracht und nicht das gezeigt, was wir zeigen wollten.“

Statistik:

Ebenthal - Breitensee 3:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (14.) Zacek, 2:0 (21.) Demetrovic, 2:1 (28.) Udvorka, 3:1 (48., Freistoß) Gasser, 3:2 (73.) Gasselich

Karten: Bartl (56., Gelbe Karte Foul), Jankovic (70., Rote Karte Torchancenverh.)Bellikli (90+4., Gelbe Karte Kritik), Schuster (90+3., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Koc (., Gelbe Karte Kritik), Schuster (55., Gelbe Karte Foul), Gasselich (50., Gelbe Karte Foul), Palka (47., Gelbe Karte Foul)

Ebenthal: Sekac, Hofstetter, Girman, Veit, Demetrovic, Stolz, Zacek, Kopp (90+2. Auer), Gasser, Bartl, Jankovic

Breitensee: Koc, Turan, Gasselich, Udvorka, Singh, Bellikli, White (HZ. Tesar), Kohl, Schuster, Palka, Brunner (HZ. Yagci)

55 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan