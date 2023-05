Anzböck als Gänserndorfer Lebensversicherung

Ebenthal - Gänserndorf 2:5. Mit einer dicken Möglichkeit für die Gäste aus Gänserndorf startete die Partie, ehe sich Ebenthal mit einem Stangenschuss auch erstmals meldete. Auf der Gegenseite scheiterten auch die Gäste am Aluminium, ehe Stürmer Oliver Anzböck nach gut 20 Minuten per Kopf auf 1:0 stellte. Nur ein paar Augenblicke später stand es schon 2:0, Anzböcks Sturmpartner Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar schloss platziert ins Eck ab.

Von 0:3 auf 2:3

Anzböck stellte noch vor der Pause auf 3:0, nachdem er zwei Gegenspieler vernaschte. Ebenthal schien gebrochen. Die Hrubant-Mannen steckten aber nicht auf und kämpften sich zurück in die Partie. Vladimir Girman war nach einer Stunde für das 1.3 verantwortlich, der Legionär nutzte einen Fehler in der Gänserndorfer Hintermannschaft. Als Landsmann Erik Zacek dann acht Minuten später per Elfmeter das 2:3 markierte, keimte noch einmal Hoffnung auf. Gänserndorf-Trainer Leopold Anzböck war ehrlich: „Wir haben total den Faden verloren.“ Den fanden seine Jungs nach Pass von Ercan Pekgüzel auf Sohnemann Anzböck nur sechs Minuten später wieder – 4:2.

Pekgüzel selbst setzte in Mnute 90 den Schlusspunkt, Anzböck atmete durch: „Letztendlich geht der Dreier in Ordnung, aber spielerisch war es wirklich nicht gut. Da ist der Hund drinnen.“

Ebenthal-Coach Thomas Hrubant war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: „Diesmal waren 90 Minuten wirklich gut, der letzte Pass hat einfach nicht hingehaut. Meiner Meinung nach einer der besten Leistungen, aber wir müssen uns halt auch belohnen.“

Statistik:

Ebenthal - Gänserndorf 2:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (23.) Anzböck, 0:2 (26.) Elbaz Youssef Elgazzar, 0:3 (40.) Anzböck, 1:3 (60.) Girman, 2:3 (68., Elfmeter) Zacek, 2:4 (73.) Anzböck, 2:5 (90.) Pekgüzel

Karten: Bartl (56., Gelbe Karte Foul), Demetrovic (69., Gelbe Karte Unsportl.), Kapusta (90+2., Gelbe Karte Unsportl.)Elbaz Youssef Elgazzar (22., Gelbe Karte Unsportl.), Andrejic (67., Gelbe Karte Foul), Heffermejer (72., Gelbe Karte Foul)

Ebenthal: Zacek, Wenczl, Weick, Girman (76. Dlapa), Veit, Hofstetter, Demetrovic, Kopp, Bartl, Weirauch (60. Kapusta), Sekac

Gänserndorf: Jetishi (90. Göschelbauer), Steinkogler (60. Heffermejer), Hann (60. Heffermejer), Pekgüzel, Andrejic, Markovic, Elbaz Youssef Elgazzar (88. Tippmann), Mehic, Meissner, Anzböck, Forreth

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Christian Linder