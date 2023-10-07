Angern - Ollersdorf 8:0 (5:0)
07.10.2023 19:00
Statistik:
Angern - Ollersdorf 8:0 (5:0).
Torfolge: 1:0 (5.) Harun Akaslan, 2:0 (7.) Stojak, 3:0 (11.) Siegl, 4:0 (21.) Harun Akaslan, 5:0 (38.) Siegl, 6:0 (66.) Harun Akaslan, 7:0 (75.) Harun Akaslan, 8:0 (79.) Harun Akaslan.
Gelbe Karten: Danilovic (43. Foul); .
Angern: Lachinger; Dasdemir, Blum (71. Drahanov), Danilovic, Doroshenko, Ayhan Akaslan, Harun Akaslan, Stojak (71. Reischütz), Van Eckert (60. Götz), Ibrahim Akaslan, Siegl (HZ. Lisner).
Ollersdorf: Bertl; Stadlbacher (71. Celik), Kölch, Horak, Nimmerrichter (82. Pratsch), Novak (64. Albrecht), Simonik, Thomas Seidl, Weinwurm, Fedak, Daniel Seidl.
94 Zuschauer, Schiedsrichter: Sezer Uguz.