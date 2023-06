Supergoalies verhindern Schlimmeres

Angern - Strasshof 1:2. Beide Coaches waren sich nach dem Schlusspfiff einig: Angern gehörte der erste Spielabschnitt, Strasshof der Zweite. Die Heimischen kamen besser in die Partie und hatten durch Moritz Wolf die Riesenchance, in Front zu gehen. Miroslav Lisner war durch und wurde schon vor dem Sechzehner von Adam Kral gehalten. Im Strafraum ließ Kral noch immer nicht aus, Lisner kam zu Fall - es gab folgerichtig Elfer.

Wolf trat an, doch Mario Unzeitig parierte den Strafstoß und hielt für seine Mannen vorerst die Null fest. Wolf hatte wenig später eine zweite dicke Möglichkeit, wieder war Unzeitig da. Die Kugel rollte der Linie entlang, Strasshof schaffte es mit vereinten Kräften, den Abstauber von Lisner zu verhindern.

Ein Schuss, ein Tor

„Dann kommen sie einmal vors Tor und machen das 1:0“, konnte es Spielertrainer Markus Blum nicht fassen. Dominik Leidner traf außerhalb des Sechzehners zur schmeichelhaften Führung für die Gäste. „Da war wirklich unser erster Torschuss. Wir waren nicht gut, Angern hatte weit mehr vom Spiel“, meinte Strasshof-Coach Roman Hlinka nach dem Schlusspfiff fast entschuldigend.

Slapstick zum Ausgleich

Angern hatte an diesem Tag aber nicht nur Pech. Beim Ausgleich durch Harun Akaslan war Unzeitig nämlich wieder zur Stelle, von ihm sprang der Ball aber zurück auf Akaslan, der danach nur noch das leere Tor vor sich hatte. Davor musste Richard Mader im FCA-Tor einen höheren Rückstand im eins gegen eins verhindern. Auch bei einem Schuss war er da.

Strasshof drückte generell mehr auf das zweite Tor, verabsäumte es aber, den Deckel draufzumachen. Buchner, Ibrahim, Glisic und Co ließen im Konter viel zu viel liegen. So musste eine Standardsituation her, die Dominik Leidner per Kopf mit dem 2:1 vollendete. Der Siegestreffer. „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg schon in Orndung“, fand Hlinka am Ende.

Statistik:

Angern - Strasshof 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (41.) Leidner, 1:1 (66.) Akaslan, 1:2 (77.) Leidner

Karten: Tünay (90., Gelbe Karte Foul), Akaslan (56., Gelbe Karte Unsportl.), Kral (15., Gelbe Karte Foul), Blum (44., Gelbe Karte Foul)Hlinka (90., Rote Karte sonst.), Schöner (19., Gelbe Karte Foul), Buchner (90., Gelbe Karte Kritik), Glisic (54., Gelbe Karte Unsportl.)

Angern: Stojak, Blum, Kral, Tünay, Reischütz, Akaslan, Wolf, Van Eckert, Balinkic (65. Tekin), Mader, Lisner

Strasshof: Leidner Dominik, Unzeitig, Schöner, Ibrahimi, Amon (65. Bernal Diaz), Glisic (88. Prinzinger), Majefsky (65. Erfidan), Erben (65. Heißenberger), Buchner (81. Leidner), Hlinka, Livadic

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Lukas Scharl