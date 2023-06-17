Auersthal - Gänserndorf Süd 4:4 (0:1)
17.06.2023 16:30
Statistik:
Auersthal - Gänserndorf Süd 4:4 (0:1)
Torfolge: 0:1 (44.) Gabelic, 1:1 (47.) Helm, 2:1 (53.) Dolan, 3:1 (54.) Bagirtlak, 3:2 (56.) Janik, 3:3 (72.) Kysela, 3:4 (81.) Gabelic, 4:4 (90+5., Freistoß) Karabulut
Karten: Pikal (65., Gelbe Karte Kritik), Sela (67., Gelbe Karte Foul), Karabulut (75., Gelbe Karte Foul), Schmidt (80., Gelbe Karte Foul), Dolan (87., Gelbe Karte Kritik)Jamny (38., Gelbe Karte Foul), Sisman (53., Gelbe Karte Kritik), Janik (57., Gelbe Karte Unsportl.), Kern (82., Gelbe Karte Foul), Zavoi (86., Gelbe Karte Kritik), Gabelic (90+5., Gelbe Karte Kritik)
Auersthal: Dolan, Karabulut, Tesanovic, Tardon Garces, Bagirtlak, Günay, Pikal, Pammer (31. Schmidt), Sela, Helm, Wegscheider
Gänserndorf Süd: Vuckovic, Kysela, Zavoi, Sisman, Janik, Jamny, Fazliji, Boldea (90. Ibis), Gabelic, Kern, Mikhaeil (27. Grbic)
200 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan