Auersthal - Gänserndorf Süd 4:4 (0:1)

Erstellt am 17. Juni 2023 | 18:30
Lesezeit: 2 Min
Leseliste laden (zur Leseliste)
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Marchfeld
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
Werbung
In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

17.06.2023  16:30

Statistik:

Auersthal - Gänserndorf Süd 4:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (44.) Gabelic, 1:1 (47.) Helm, 2:1 (53.) Dolan, 3:1 (54.) Bagirtlak, 3:2 (56.) Janik, 3:3 (72.) Kysela, 3:4 (81.) Gabelic, 4:4 (90+5., Freistoß) Karabulut

Karten: Pikal (65., Gelbe Karte Kritik), Sela (67., Gelbe Karte Foul), Karabulut (75., Gelbe Karte Foul), Schmidt (80., Gelbe Karte Foul), Dolan (87., Gelbe Karte Kritik)Jamny (38., Gelbe Karte Foul), Sisman (53., Gelbe Karte Kritik), Janik (57., Gelbe Karte Unsportl.), Kern (82., Gelbe Karte Foul), Zavoi (86., Gelbe Karte Kritik), Gabelic (90+5., Gelbe Karte Kritik)

Auersthal: Dolan, Karabulut, Tesanovic, Tardon Garces, Bagirtlak, Günay, Pikal, Pammer (31. Schmidt), Sela, Helm, Wegscheider

Gänserndorf Süd: Vuckovic, Kysela, Zavoi, Sisman, Janik, Jamny, Fazliji, Boldea (90. Ibis), Gabelic, Kern, Mikhaeil (27. Grbic)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan

Mit Mein NÖN.at kannst du viele weitere spannende Artikel lesen.

Jetzt registrieren