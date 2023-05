Mit 1:0 zum Meistertitel

Breitensee - Auersthal 0:1. In einer chancenarmen ersten Halbzeit reichte Auersthal eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Tunahan Bagirtlak wurde am zweiten Pfosten vergessen und köpfte gegen die Laufrichtung ein. Trainer Manfred Schimpl freute sich: „Wir haben das am Donnerstag trainiert, solche Freistoßflanken vom Tor weg. Schön, dass das geklappt hat.“

Nach einem Gestocher hatte Skendim Sela die Riesenmöglichkeit auf das zweite Tor, ließ sie aber liegen. Schimpl wusste: „Da hätten wir das 2:0 machen müssen.“

Kapitän retette auf der Linie

Nach der Pause gab es Chancen auf beiden Seiten. Auersthal verabsäumte es, den Deckel draufzumachen, Breitensee klopfte immer wieder nach Kontern und Standardsituationen an. Bagirtlak scheiterte an der Stange, der eingewechselte Bauer wählte den Pass, anstatt es alleine zu versuchen. „Da haben wir es nicht geschafft, den Sack zuzumachen. Ich glaube, die Mannschaft war dann ein Stück weit nervös“, gestand Schimpl.

Breitensee verteidigte gut und kam auch zu Möglichkeiten. Andreas Pikal musste einmal eingreifen, bei einer weiteren guten Einschusschance rettete Kapitän Andreas Helm auf der Linie. Schlussendlich reichte Bagirtlaks Goldtor aber zum Dreier und auch zur Meisterschaft. Schimpl brachte es auf den Punkt: „Wir haben es zu Ende gezittert.“

Statistik:

Breitensee - Auersthal 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (26.) Bagirtlak

Karten: White (55., Gelbe Karte Foul)

Breitensee: Koc, Palka, Schuster, Gasselich, Tesar, Achimescu, White (58. Habagau), Singh, Bellikli, Kohl, Yagci

Auersthal: Dolan (90+3. Höcher), Sela, Tardon Garces, Pikal Andreas, Maloku, Helm Andreas, Günay, Helm Günther, Karabulut (81. Ivanitsch), Bagirtlak, Pammer (63. Bauer)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Harald Glassl