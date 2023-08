Torfestival mit filmreifen Ende

Ebenthal - Großengersdorf 4:5. Mit dem Duell zwischen dem Vorjahresletzten Ebenthal und den Großengersdorfern, die nach einem Jahr Pause wieder an der Meisterschaft teilnehmen, startete die neue Saison in der 2. Klasse Marchfeld. Die offiziell 80 Zuschauer sollten eine harte, aber höchst unterhaltsame Partie mit vielen hohen Bällen erleben. Von der Bank zuschauen musste bei den Gästen Stammkeeper Lukas Mauser, der mit einer Magen-Darm-Grippe das Aufwärmen begann, dann aber für Ersatzmann Bernhard Schippani Platz machte. Das Team von Walter Kratochwille durfte in Minute sieben schon über das 0:1 jubeln, nach einem Pass von Andreas Ressl erzielte Christoph Hann das erste Pflichtspieltor für die neue Großengersdorfer Mannschaft.

Kurz darauf setzte Vladimir Girman Schippani bei einem schlechten Rückpass unter Druck, dem Gäste-Goalie versprang der Ball und der Slowake staubte zum 1:1 ab. Dann folgte der große Auftritt von Marcel Maxa: Der neue Großengersdorf-Kapitän stellte erst in Minute 20 per 25-Meter-Freistoß auf 1:2, wenig später knallte er den Ball nach einer Umschaltaktion per Innenstange ins Eck. „Ich bin seit Februar Trainer und wir haben schon das zehnte perfekte Freistoßtor gekriegt“, war Ebenthal-Coach Thomas Hrubant ratlos.

Hrubant: „Hatte Lulu in den Augen“

Bis zur Pause ließen beide Teams gute Chancen liegen, während Hann nach einem Maxa-Freistoß an der zweiten Stange daneben köpfte, scheiterte der neue SVE-Legionär Tomas Nagy am Fünfer an Schippani, ehe Girman den Nachschuss übers Tor jagte. Die Heimischen bewiesen Moral und verkürzten durch einen Nagy-Freistoß in Minute 48 auf 2:3, wenig später lief Maxa allerdings in Folge eines Konters frei auf Keeper Martin Weick zu und überhob diesen per Heber aus 30 Metern zum 2:4. Die Grün-Weißen gaben aber weiterhin nicht auf und Heimkehrer Matthias Veit verkürzte auf 3:4, ehe Girman nach einem Stolz-Stangler in der 75. Minute mit dem 4:4 die Aufholjagd krönte.

Vorbei war es damit aber noch nicht. In Minute 91 versenkte Andreas Ressl nämlich einen Freistoß aus 25 Metern im kurzen Kreuzeck und ließ die Großengersdorfer in Spiel eins nach der Rückkehr über drei Punkte jubeln. „Es war viel Anspannung und Nervosität dabei. Phasenweise waren wir gut drinnen, phasenweise war Ebenthal besser“, war Kratochwille ehrlich. Hrubant sah ebenfalls eine ausgeglichene Partie und verdrückte die eine oder andere Träne: „Ich bin sehr zufrieden und noch mehr enttäuscht. Ich hab erst zweimal nach einer Niederlage geweint, einmal in der U11 als wir den Meister verspielt haben und heute hatte ich auch Lulu in den Augen, weil wir uns mehr verdient hätten“.

04.08.2023 17:30

Statistik:

Ebenthal - Großengersdorf 4:5 (1:3).

Torfolge: 0:1 (7.) Hann, 1:1 (11.) Girman, 1:2 (20., Freistoß) Maxa, 1:3 (25.) Maxa, 2:3 (48., Freistoß) Nagy, 2:4 (51.) Maxa, 3:4 (67.) Matthias Veit, 4:4 (75.) Girman, 4:5 (90+1., Freistoß) Ressl.

Gelbe Karten: ; Mazura (44. Foul), Kratochwille (60. Unsportlichkeit).

Ebenthal: Weick; Stolz, Handzel, Sekac, Kopp; Matthias Veit, Steinkogler, Patrick Heffermejer, Roland Heffermejer; Girman, Nagy.

Großengersdorf: Schippani; Hellmer, Hirschvogl, Bercik, Nikolaidis; Peker, Mazura, Andrejic, Maxa; Ressl; Hann.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber.