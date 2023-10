Punkteteilung in Ebenthal

Ebenthal - Weikendorf 1:1. Ebenthal empfing am Sonntagnachmittag seinen Gegner aus Weikendorf. Die Heimischen kamen besser in die Partie und hatten zunächst auch mehr Spielanteil. Die Gäste mussten schon früh wechseln, denn Mittelfeldmotor Felix Götz verletzte sich und musste den Platz verlassen. Somit mussten sie sich neu formieren und hatten Schwierigkeiten, in die Partie zu finden. Das erste Mal gefährlich kamen die Heimelf vors Tor nach einem Eckball, der nicht ordentlich geklärt werden konnte. Tomas Nagy stand richtig und zimmerte den Ball aus 30 Metern an die Querlatte. Doch auch Weikendorf erspielte sich Chancen. Martin Stolz griff sich nach einem Zweikampf ins Gesicht. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen, und sein Gegenspieler Niko Majersky stand an der Strafraumgrenze frei. Der Ball kam zu dem Mittelfeldspieler, er nahm ihn sich mit und verwandelte zur 0:1 Führung für die Gäste.

Die Heimischen erholten sich schnell von dem Schock und konzentrierten sich darauf, Chancen herauszuspielen. Doch sie scheiterten am letzten Pass bzw. an der Qualität des Abschlusses. Kurz vor der Pause war es jedoch Weikendorf, die die Chance hatten, die Führung auszubauen. Der Schuss von Christoph Billan ging aber über das Tor.

Schnelles Tor und später Ausschluss

Ebenthal-Trainer Thomas Hrubant nutzte die Pause und motivierte sein Team: „Wir hatten gute Chancen, wir müssen uns nur konzentrieren und auf ihre Konter aufpassen.“ Die Heimelf kam auch deutlich besser aus der Kabine. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang ihnen der Ausgleich. Ein Freistoß von Weikendorf wurde geblockt. Der Abpraller kam zu Tomas Nagy, der seinen Mitspieler Vladimir Girman auf der rechten Seite bediente. Dieser ging ins eins gegen eins mit dem Tormann, blieb ruhig und schoss den Ausgleichstreffer.

Danach wurde das Spiel etwas unattraktiver. Die Platzverhältnisse machten das Fußballspielen schwer, und beide Mannschaften standen defensiv souverän. Erst in der Schlussphase kamen beide Teams erneut zu Chancen. Doch entweder scheiterte man am letzten Zuspiel oder der gegnerische Tormann parierte. Weikendorf musste die Partie zu zehnt beenden, denn Sebastian Fembek bekam innerhalb von zwei Minuten zwei Mal die Gelbe Karte und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Sein Mitspieler Christoph Billan nahm ihn in Schutz: „Die erste Gelbe Karte war nicht einmal ein Foul von ihm. Es ist bitter, da wir nächste Woche gegen seinen Ex-Verein spielen.“

Ebenthal-Coach Hrubant trauerte einem Sieg nach: „Wir waren das gesamte Match die bessere Mannschaft. Weikendorf hat gut gekontert, aber wenn wir unsere Chancen gemacht hätten, hätten wir gewonnen.“ Auf der anderen Seite sieht Weikendorf-Stürmer Billan es anders: „Es wäre ein Sieg drin gewesen, aber das Unentschieden ist nicht ungerecht.“

Statistik:

Ebenthal - Weikendorf 1:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (25.) Niko Majersky, 1:1 (47.) Girman.

Gelbe Karten: Wenczl (48. Foul); Fembek (87. Foul).

Gelb-Rote Karten: ; Fembek (89. Foul).

Ebenthal: Weick; Bartl, Sekac, Werner Veit; Heffermejer, Matthias Veit, Steinkogler (81. Hofstetter), Wenczl (68. Kopp), Stolz (36. Kapusta); Nagy, Girman.

Weikendorf: Müller; Huber, Fembek, Spielauer, Fortyn; Niko Majersky (80. Sirsch), Leka, Götz (9. Roswald), Bolf (87. Celik); Arun Majersky, Billan.

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Constantin Tutuian.