Gänserndorf - Gänserndorf Süd 0:1 (0:1)

Erstellt am 10. September 2023 | 13:00
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Marchfeld
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

10.09.2023  11:00

Statistik:

Gänserndorf - Gänserndorf Süd 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (28.) Demetrovic.

Gelbe Karten: Markovic (78. Foul), Huf (33. Foul); Janik (80. Kritik), Kieser (26. Foul), Rehak (19. Foul).

Rote Karten: ; Demetrovic (58. Foul), Fazliji (33. Beleid.).

Gänserndorf: Reichel; Ciezadlik, Schulz, Anzböck, Huf, Markovic, Störmer, Milenkovic, Petkovic, Simperler, Jetishi.

Gänserndorf Süd: Zilavy; Kieser, Rehak, Bagdu (71. Abdel Rehim), Klatt (17. Loran), Demetrovic, Michal Janik, Vuckovic, Kern, Lubos Janik, Fazliji.

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.

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