Gänserndorf - Gänserndorf Süd 0:1 (0:1)
10.09.2023 11:00
Statistik:
Gänserndorf - Gänserndorf Süd 0:1 (0:1).
Torfolge: 0:1 (28.) Demetrovic.
Gelbe Karten: Markovic (78. Foul), Huf (33. Foul); Janik (80. Kritik), Kieser (26. Foul), Rehak (19. Foul).
Rote Karten: ; Demetrovic (58. Foul), Fazliji (33. Beleid.).
Gänserndorf: Reichel; Ciezadlik, Schulz, Anzböck, Huf, Markovic, Störmer, Milenkovic, Petkovic, Simperler, Jetishi.
Gänserndorf Süd: Zilavy; Kieser, Rehak, Bagdu (71. Abdel Rehim), Klatt (17. Loran), Demetrovic, Michal Janik, Vuckovic, Kern, Lubos Janik, Fazliji.
70 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.