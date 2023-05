Gänserndorf ging am Ende der Saft aus

Gänserndorf - Markgrafneusiedl 0:4. Die ersten 45 Minuten war in Gänserndorf wenig los. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend, Spielvorteile waren keine auszumachen, Großchancen gab es ebenso keine. Dafür hatte die zweite Halbzeit so einiges zu bieten. Gänserndorf traf zunächst die Latte, ehe der Elf von Trainer Leopold Anzböck der Saft ausging. Die Gäste gingen – mit sehr viel Dusel im Gepäck – in Führung. Nach mehreren Abprallern landete der Ball genau vor den Füßen von Berkan Tan (55.), der das 1:0 besorgte. Danach lief bei den Heimischen nur noch wenig zusammen, Markgrafneusiedl war am Drücker und entschied die Partie mit einem Doppelschlag.

Zwei Treffer in zwei Minuten

Tan wurde von Martin Magerle idel per Stangler bedient (73.), nur zwei Minuten später stand Ali Kaya im Sechzehner und traf zum 3:0. Auch das 4:0 markierte der Mittelfeldmann im Strafraum, für Kunerth im Gänserndorf-Kasten gab es nichts zu halten. „Das sind seine Tore. Da hat er einfach die Qualität“, gab es Lob von Trainer Karl Jungmann. Dessen Resümee sah dann so aus: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, deswegen ist es auch 0:0 gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir Glück gehabt, dass wir die Tore gemacht haben. Der Sieg ist sicher zu hoch.“

Anzböck war ehrlich: „Die erste Halbzeit war sehr positiv, da haben wir es ihnen sehr schwer gemacht. Nach dem 1:0 haben wir es ihnen dann aber einfach zu leicht gemacht.“

Statistik:

Gänserndorf - Markgrafneusiedl 0:4 (0:0)

Torfolge: 0:1 (55.) Tan, 0:2 (73.) Tan, 0:3 (75.) Kaya, 0:4 (87.) Kaya

Karten: Anzböck (42., Gelbe Karte Foul), Anzböck (18., Gelbe Karte Kritik)Magerle (81., Gelbe Karte Unsportl.), Schiessling (43., Gelbe Karte Foul)

Gänserndorf: Steinkogler (60. Heffermejer), Hann, Jetishi, Markovic, Pekgüzel (75. Tippmann), Kunerth, Mehic, Elbaz Youssef Elgazzar, Forreth, Heffermejer Patrick (75. Göschelbauer), Anzböck

Markgrafneusiedl: Köllner, Schiessling (80. Chmela), Kaya, Bayram, Magerle, Stojanovic, Tan, Herzig, Akpinar (69. Seidlberger), Dogan, El Sesey (81. Asadi)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Sükrü Erdemir