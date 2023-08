Hohenruppersdorf übernachtet als Tabellenführer

Hohenruppersdorf - Obersdorf/P. 4:0. Gleich in der ersten Runde standen sich die zwei schwächsten Teams der letztjährigen 2. Klasse Weinviertel Süd, Hohenruppersdorf und Obersdorf, gegenüber. Für beide Trainer, Peter Klofac und Vidan Mikic, war es das Debüt bei ihren Klubs, weiters standen auch viele neue Spieler am Feld. Ohne den Urlaubern Mario Koldas und Thomas Neid spielten die Gäste eine schwache erste Hälfte, Hohenruppersdorf übte beim Comeback von David Stefanek nach einem Kreuzbandriss viel Druck auf den Gegner aus und hatte mehr Spielanteile.

In Minute 20 gingen die Heimischen auch in Führung, der neue Legionär Matej Klokner erzielte beim Debüt nach einem Pass in die Tiefe das 1:0. Für SCU-Sektionsleiter Helmut Diwald ging dem Tor ein „klares Abseits“ voraus, Klofac zufolge könnte der Slowake knapp vorne gewesen sein. In Minute 41 gab es – wieder nach einer laut Diwald klaren Abseitsstellung, die Klofac nicht sah – Elfmeter für Hohenruppersdorf, nachdem Klokner von Keeper Marcel Amon abgeräumt wurde. Florian Esberger stellte vom Punkt auf 2:0. Wenige Augenblicke später kam es für Obersdorf noch bitterer, nach einem Klokner-Stangler beförderte Peter Gössinger den Ball ins eigene Tor, wobei Alessandro Bijelonjic hinter dem Unglücksraben einschussbereit gewartet hätte.

Nach einer Stunde musste der Mann des Spiels verletzt ausgetauscht werden

Wieder sah Diwald ein Abseits, wieder sah das Klofac anders. In Halbzeit zwei nahm der neue SCH-Coach Florian Esberger nach einer Fußverletzung vom Feld, Obersdorf hatte nun etwas mehr Spielanteile, wurde aber vorne kaum gefährlich. Dennoch folgte in Minute 53 das 4:0, Klokner nahm dem Gegner den Ball ab (für Diwald per Foul) und schnürte seinen Doppelpack. Wenig später war auch für den Slowaken Schluss, da sein Knöchel angeschwollen war. Diwald zählte am Ende zwei Torschüsse für sein Team, Treffer war den Gästen über 90 Minuten keiner vergönnt.

„Aufgrund der ersten Hälfte haben wir verdient gewonnen, auch wenn der Sieg vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. Vielleicht war das Glück, dass uns in den letzten Monaten gefehlt hat, auf unserer Seite“, so Klofac, der selbst nicht mit einem derart deutlichen Ergebnis rechnete. Aus der „kollektiv guten Leistung“ ragte für ihn Klokner heraus. Diwalds Mann des Spiels war dagegen Schiedsrichter Sven Mayer: „Ich hab noch nicht oft den Schiedsrichter kritisiert, aber da waren vier eklatante Fehlentscheidungen dabei. Hohenruppersdorf war schon besser, aber unsere Moral war dann auch angeschlagen“.

04.08.2023 19:30

Statistik:

Hohenruppersdorf - Obersdorf / P. 4:0 (3:0).

Torfolge: 1:0 (20.) Klokner, 2:0 (41., Elfmeter) Esberger, 3:0 (43., Eigentor) Gössinger, 4:0 (53.) Klokner.

Gelbe Karten: Steiner (63. Foul), Bijelonjic (78. Foul), Hauser (70. Unsportlichkeit); Kühnert (48. Unsportlichkeit), Diwald (30. Foul).

Hohenruppersdorf: Hanuliak; Andreas Steiner, Mihok, Esberger (51. Daniel Steiner), Franz Kautz; David Bijelonjic, Zacek, Stefanek (57. Brandtner), Dridi (83. Uhrmacher); Alessandro Bijelonjic, Klokner (57. Hauser).

Obersdorf / P.: Amon; Luca Diwald (63. Waismayer), Marcel Diwald, Gössinger, Weiss; Gindl (46. Ruthner), Wittmann; Kühnert, Reinwald, Rögner; Zimcik (63. Tröstler).

66 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.