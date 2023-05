22 von 24 möglichen Punkten gemacht

Obersiebenbrunn - Ollersdorf 3:1. „Gleich einmal mit einer kalten Dusche gestartet. Ungewohnt, weil wir im Frühjahr noch nicht so oft in Rückstand waren“, gestand Obersiebenbrunn-Pressesprecher Florian Mitlöhner. Genauer gesagt war sein Team erst einmal in der Rückrunde im hintertreffen, beim 2:2 gegen Strasshof.

Am Pfingstmontag war es das zweite Mal so weit, Marian Paholik kam nach einem Freistoß im Sechzehner an die Kugel und traf überlegt ins lange Eck. So kalt die Dusche auch war, so feurig war die Obersiebenbrunner Antwort - und die kam per Doppelschlag. Ollersdorf klärte die Kugel unzureichend, Patrick Schillinger flankte, Matthias Kogelbauer scherzelte und Manuel Manojlovic traf. Der Stürmer nahm sich das Spielgerät mit der Brust an und versenkte es volley zum Ausgleich (16.).

Nemeth: „Naiv angestellt“

Nur sieben Minuten später klingelte es wieder, wieder durfte Manojlovic jubeln. Ein Ollersdorfer Verteidiger lief Kogelbauer, der auf dem Weg weg vom Tor war, von hinten in die Beine. Elfmeter - 2:1. „Wir haben uns bei beiden Toren naiv angestellt“, ärgerte sich Ollersdorf-Coach Robert Nemeth.

Christoph Stadlbaher hatte auf der anderen Seite die Riesenmöglichkeit auf das 2:2, als er am Sechzehner über außen freigespielt wurde. Der Ball strich nur Millimeter am Pfosten vorbei.

Nach der Pause machte Kristian Mudry den Deckel drauf, der Legionär traf nach Manojlovic -Vorlage ins lange Eck. Das 3:1 war der Endstand. Auch, weil Ollersdorf durch David Nimmerrichter noch Chancen ausließ um wieder zurückzukommen und Obersiebenbrunn durch Manojlovic und Schillinger ebenfalls gute Möglichkeiten verpasste.

Stimmen zum Spiel

Mitlöhner gefiel, was er sah: „Man hat gemerkt, dass da schon zwei Mannschaften spielen, die aktuell gut in Form sind.“ Nemeth sagte: „Mir sind relativ viele Spieler ausgefallen, dafür hat die Mannschaft alles rausgeholt.“ Unter anderem fehlten bei ihm Dominik Scherbl, Martin Simonik und

Phillip Kölch. Die beiden Erstgenannten halten jeweils bei fünf Rückrunden-Toren.

Statistik:

Obersiebenbrunn - Ollersdorf 3:1 (2:1).

Torfolge: 0:1 (2.) Paholik, 1:1 (16.) Manojlovic, 2:1 (23., Elfmeter) Manojlovic, 3:1 (57.) Mudry.

Obersiebenbrunn: Drinka; Hackl, Smutny, Klacko, Yenier (82. Soltane); Romanic; Schillinger (69. Jesina), Mudry, Rauscher (39. Radosevic); Kogelbauer (82. Schmidsberger), Manojlovic.

Ollersdorf: Gnadenberger; Meißl, Fedak, Daniel Seidl; Nimmerrichter, Stadlbacher, Thomas Seidl (86. Schmid), Portakal; Paholik, Horak, Albrecht (86. Koller).

Obersiebenbrunn, 50 Zuschauer, SR Kedrus.