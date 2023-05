Ebenthal verteilte Geschenke

Ollersdorf - Ebenthal 3:1. Die Anfangsphase ließ Böses vermuten. Ollersdorf führte schon nach 20 Minuten mit 2:0, obwohl Ebenthal gut dagegenheilt. Zweikampfstark, aggressiv und bissig präsentierten sich die Mannen von Trainer Thomas Hrubant, aber auch fehleranfällig.

Thomas Seidl schlenzte die Kugel an der Sechzehnergrenze genau in den Winkel, Ebenthal bekam die Situation im Vorfeld nicht gelöscht. Beim zweiten Gegentreffer half man kräftig mit, nach einem Lochpass wagte Tormann Martin Weick einen Ausflug, obwohl einer seiner Vorderleute direkt in der Situation war. Die beiden behinderten sich, kamen nicht an die Kugel und Marian Paholik schob ins leere Tor - 2:0.

Ebenthal mit guter Zweikampfquote

In der Folge präsentierten sich die Gäste weiterhin robust in den Zweikämpfen und gewannen den Großteil davon. „Die Burschen haben sich reingehaut und alles gegeben“, lobte Coach Hrubant. Belohnen sollte man sich schließlich in Minute 45, als Eric Zacek noch an Markus Gnadenberger scheiterte, Daniel Gasser den Abstauber aber in die Maschen brachte. „Dann hast du schon gemerkt, dass wir wieder Hoffnung schöpfen“, berichtete Hrubant von positiver Stimmung aus der Kabine.

Nach der Pause ging es hin und her. Ollersdorf verteidigte teilweise naiv und attackierte hoch, das Mittelfeld wurde von beiden Mannschaften schnell überbrückt - oder anders ausgedrückt: fast aufgegeben. „Ein offener Schlagabtausch“, wie es Ollersdorf-Trainer Robert Nemeth nannte.

Lukas Demetrovic verpasste auf Ebenthaler Seite zweimal das 2:2. Einmal scheiterte er im Eins gegen Eins an Gnadenberger, einmal schloss er überhastet ab, anstatt noch ein paar Meter weiterzugehen und dann den Torerfolg zu suchen. Als die Gäste schließlich komplett aufmachten und alles nach vorne warfen, fand ein SCO-Konter den Weg ins Tor. Marcel Novak versagte noch gegen Weick, David Nimmerrichter hatte beim zweiten Ball keine Mühe mehr und schob zur Entscheidung ein.

Stimmen zum Spiel

Nemeth war gespalten: „Ich hab die Mannschaft die ganze Woche darauf hingewiesen, dass wir sie nicht unterschätzen dürfen. Es ist ein Derby und in 90 Minuten ist immer alles möglich. Unter Strich stehen aber die drei Punkte.“ Hrubant meinte hingegen: „An sich eine gute Partie von uns.“

Statistik:

Ollersdorf - Ebenthal 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Seidl, 2:0 (20.) Paholik, 2:1 (45.) Gasser, 3:1 (90.) Nimmerrichter

Karten: Seidl (78., Gelbe Karte Unsportl.)Zacek (84., Gelbe Karte Unsportl.), Demetrovic (67., Gelbe Karte Unsportl.)

Ollersdorf: Paholik (86. Albrecht), Simonik (53. Novak), Horak, Fedak, Stadlbacher, Seidl Thomas, Nimmerrichter, Scherbl, Meißl, Gnadenberger, Seidl Daniel

Ebenthal: Wenczl, Zacek, Demetrovic, Stolz, Gasser, Sekac, Weirauch (64. Friedrich), Weick, Bartl, Hofstetter, Kopp (80. Dlapa)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Bagrat Gogadze