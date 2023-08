Kein Sieger im Topspiel

Strasshof - Angern 2:2. Im Spitzenspiel zwischen Strasshof und Angern erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem Freistoß von der Seite konnte die Elf des gesperrten Trainers Roman Hlinka, der offiziell von Rudolf Mayer vertreten wurde, den zweiten Ball nicht verteidigen und Fabian van Eckert traf zum 0:1. Kurioserweise traf der 2004er-Jahrgang somit gegen seinen Stammverein.

Mit der Führung im Rücken agierten die Gäste defensiver, das hohe Pressing der Rot-Schwarzen stellte die Blum-Elf vor größere Probleme. Nach einer Balleroberung erzielte Manuel Pfeiler in Minute 13 den Ausgleich, wenig später stand Mathias Buchner nach einer Ecke richtig und drehte die Partie komplett – 2:1 für Strasshof.

Hlinka: „Hätten in der ersten Hälfte den Sack zu machen müssen“

Hlinka sah eine „wirklich gute“ erste Halbzeit seines Teams, Nasuf Ibrahimi und Milos Glisic ließen gute Gelegenheiten aufs 3:1 liegen. Nach Wiederanpfiff plätscherte die Partie dann eher vor sich hin, SVS-Neuzugang Santtu Uusitalo fand eine der seltenen Riesenchancen vor und vergab am Fünfer die Gelegenheit zur Vorentscheidung. In Minute 77 gab es dann – für Hlinka eher zu Unrecht - Freistoß für die Gäste und Routinier Robert Siegl erzielte das 2:2.

Die Schlussphase war dann wieder ein offener Schlagabtausch: Strasshof fand Chancen aufs 3:2 vor, die größte Gelegenheit hatte aber Siegl, der allein vor SVS-Tormann Nenad Krstic scheiterte. „Aufgrund der zweiten Hälfte ist das Unentschieden ok, aber in der ersten müssen wir den Sack zu machen, da haben wir den Gegner am Leben gelassen“, meinte Hlinka, laut dem sein Team „wegen der mangelnden Effizienz ins Straucheln“ kam.

04.08.2023 20:00

Statistik:

Strasshof - Angern 2:2 (2:1).

Torfolge: 0:1 (6.) Van Eckert, 1:1 (13.) Pfeiler, 2:1 (20.) Buchner, 2:2 (77., Freistoß) Siegl.

Gelbe Karten: Pfeiler (51. Unsportlichkeit), Glisic (40. Kritik); Siegl (90. Unsportlichkeit).

Strasshof: Krstic; Hlinka, Lock, Nagy, Schöner; Pfeiler (68. Livadic), Boldea; Ibrahimi, Glisic (90. Majefsky), Uusitalo (68. Leidner); Buchner (76. Geier).

Angern: Okur; Ayhan Akaslan, Ibrahim Akaslan, Drahanov, Doroshenko, Lisner (62. Jasari), Siegl, Stojak, Harun Akaslan, Van Eckert (76. Balinkic), Dasdemir.

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Christian Linder.