Strasshof - Ollersdorf 2:0 (0:0)

Erstellt am 21. Oktober 2023 | 17:00
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Marchfeld
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

21.10.2023  15:00

Statistik:

STRASSHOF - OLLERSDORF 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (53.) Leidner, 2:0 (90.) Majefsky.

Gelbe Karten: Pfeiler (70. Foul); Nimmerrichter (87. Foul), Daniel Seidl (78. Foul).

Strasshof: Krstic; Ibrahimi, Hlinka, Schöner, Geier (70. Livadic), Zivkovic, Pfeiler (89. Erfidan), Nagy, Boldea (89. Majefsky), Leidner (90. Handler), Lock.

Ollersdorf: Trunner; Daniel Seidl (78. Gunsam), Weinwurm, Meißl, Stadlbacher, Fedak, Simonik, Novak, Nimmerrichter, Thomas Seidl, Horak.

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Helmut Friedl.