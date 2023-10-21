Strasshof - Ollersdorf 2:0 (0:0)
21.10.2023 15:00
Statistik:
STRASSHOF - OLLERSDORF 2:0 (0:0).
Torfolge: 1:0 (53.) Leidner, 2:0 (90.) Majefsky.
Gelbe Karten: Pfeiler (70. Foul); Nimmerrichter (87. Foul), Daniel Seidl (78. Foul).
Strasshof: Krstic; Ibrahimi, Hlinka, Schöner, Geier (70. Livadic), Zivkovic, Pfeiler (89. Erfidan), Nagy, Boldea (89. Majefsky), Leidner (90. Handler), Lock.
Ollersdorf: Trunner; Daniel Seidl (78. Gunsam), Weinwurm, Meißl, Stadlbacher, Fedak, Simonik, Novak, Nimmerrichter, Thomas Seidl, Horak.
110 Zuschauer, Schiedsrichter: Helmut Friedl.