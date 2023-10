Gänserndorf-Süd siegt trotz zweimaligem Rückstand

Weikendorf - Gänserndorf Süd 2:3. Raus aus dem Keller wollten Weikendorf (14.) und Gänserndorf-Süd (16.) mit Zählern im direkten Duell, das zur Mittagszeit stattfand. Die Gäste, die ja bereits die neun Minuspunkte von Saisonbeginn erfolgreich abbauten, kamen schlecht in die Partie und gingen nach nur zehn Minuten in Rückstand: Arun Majersky fing einen Rückpass von Lukas Demetrovic ab und traf zum 1:0 für den ATSV. Bei den Heimischen fehlte Coach Herbert Nürnberger, sein Vorgänger Christoph Billan, der als Spieler gelbgesperrt war, sah sein Team in Hälfte eins als das stärkere an: „Wir waren überlegen und hatten die besseren Chancen. Süd hat zwar mitgespielt, aber wurde kaum gefährlich“.

Als das Team von Wolfgang Schabhüttl in Person von Lukas Demetrovic doch einmal gefährlich wurde, klingelte es prompt – der Slowake traf nach einem Solo in Minute 33 zum 1:1 und rehabilitierte sich für den Fehler beim 0:1. Hälfte zwei verlief ähnlich, Weikendorf konnte in Minute 58 wieder in Führung gehen, erneut traf Arun Majersky. Allerdings hatte Gänserndorf-Süd zum zweiten Mal eine Antwort parat, nach einer Ecke traf Lukas Rehak in Minute 76 zum 2:2. Für Billan war der Corner jedoch nicht zu geben, da diese von einem im Abseits stehenden Gegenspieler herausgeholt wurde.

Ein Slapstick-Siegestor

Wenig später kam es für die Heimischen noch bitterer, nach einem weiten Ball wollte Dennis Spielauer klären, schoss aber den gegnerischen Stürmer ab und aus dieser Balleroberung heraus erzielte Lubos Janik das 2:3 für die Gäste. Weikendorf startete danach noch eine Schlussoffensive, die vereinzelten Chancen wurden aber von Goalie Martin Zilavy zunichte gemacht. Billan hatte für sein Team dennoch viel Lob übrig: „Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, wir waren über 90 Minuten besser und haben leider zwei unglückliche Tore kassiert“. Schabhüttl war ehrlich: „Wir waren heute schlecht, Gott sei Dank haben wir die drei Punkte geholt. Ein 2:2 wäre auch in Ordnung gegangen“.

08.10.2023 11:00

Statistik:

Weikendorf - Gänserndorf Süd 2:3 (1:1).

Torfolge: 1:0 (10.) Arun Majersky, 1:1 (33.) Demetrovic, 2:1 (58.) Arun Majersky, 2:2 (76.) Rehak, 2:3 (79.) Lubos Janik.

Gelbe Karten: ; Rehak (76. Unsportlichkeit), Kern (32. Foul), Demetrovic (54. Foul), Kieser (75. Kritik).

Weikendorf: Müller; Spielauer, Philipp Roswald (46. Windsteig), Fembek, Fortyn; Huber, Götz, Leka, Niko Majersky; Bolf, Arun Majersky.

Gänserndorf Süd: Zilavy; Fazliji, Rehak, Demetrovic; Kern, Bagdu; Dilaver, Vuckovic, Kieser; Lubos Janik, Michal Janik.

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Dejan Stajkovic.