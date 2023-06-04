Weikendorf - Gänserndorf Süd 2:4 (0:2)

Erstellt am 04. Juni 2023 | 13:00
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Marchfeld
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

04.06.2023  11:00

Statistik:

Weikendorf - Gänserndorf Süd 2:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (18.) Janik, 0:2 (30.) Kysela, 1:2 (50.) Billan, 2:2 (54.) Majersky, 2:3 (61.) Janik, 2:4 (91.) Kysela

Karten: Billan (76., Gelbe Karte Kritik), Billan (25., Gelbe Karte Kritik), Billan (85., Gelb/Rote Karte Kritik)Jamny (65., Gelbe Karte Foul), Fazliji (80., Gelbe Karte Foul)

Weikendorf: Ludwig, Simonovic (HZ. Schönner), Hansy (HZ. Majersky), Leka, Komenda, Bolf, Billan, Spielauer (74. Kuzu), Roswald, Fischer Niklas, Müller

Gänserndorf Süd: Boldea, Janik, Kysela, Kern, Mikhaeil, Vuckovic, Ramadani, Klatt, Jamny, Fazliji, Zavoi

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Batuhan Bayrakli

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