Weikendorf - Gänserndorf Süd 2:4 (0:2)
04.06.2023 11:00
Statistik:
Weikendorf - Gänserndorf Süd 2:4 (0:2)
Torfolge: 0:1 (18.) Janik, 0:2 (30.) Kysela, 1:2 (50.) Billan, 2:2 (54.) Majersky, 2:3 (61.) Janik, 2:4 (91.) Kysela
Karten: Billan (76., Gelbe Karte Kritik), Billan (25., Gelbe Karte Kritik), Billan (85., Gelb/Rote Karte Kritik)Jamny (65., Gelbe Karte Foul), Fazliji (80., Gelbe Karte Foul)
Weikendorf: Ludwig, Simonovic (HZ. Schönner), Hansy (HZ. Majersky), Leka, Komenda, Bolf, Billan, Spielauer (74. Kuzu), Roswald, Fischer Niklas, Müller
Gänserndorf Süd: Boldea, Janik, Kysela, Kern, Mikhaeil, Vuckovic, Ramadani, Klatt, Jamny, Fazliji, Zavoi
50 Zuschauer, Schiedsrichter: Batuhan Bayrakli