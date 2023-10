Erster Dreier

Weikendorf empfing am Sonntagnachmittag die Gäste aus Matzen. Das Auswärtsteam hatte von Beginn an mehr Spielanteile und mehr Ballbesitzphasen. Doch in den Anfangsminuten passierte wenig. Weikendorf stand defensiv gut und ließ nur wenige Chancen zu, insbesondere rund um den eigenen Strafraum agierte man kompakt, was es für die Gäste schwierig machte. Doch die Heimischen verteidigten nicht nur. In der 34. Minute kam es zu einem Geniestreich von Christoph Billan. Der Stürmer spielte den Ball auf seinen Sturmpartner Denis Bolf, der den Ball weiterleitete. Billan nahm sich ein Herz aus 25 Metern und schoss den Ball per Volleyabnahme mit einem Bogen in das Tor zur 1:0 Führung. Weikendorf-Trainer Herbert Nürnberger zum Tor: "Ein Tausendguldenschuss. Der Ball ist genau in die Ecke geflogen."

Nach dem Treffer war Matzen wieder besser und hatte eine Großchance durch Dejan Jelic, der jedoch am Weikendorf-Torwart Michael Müller scheiterte. Kurze Zeit später ließen die Heimischen erneut Jelic aus den Augen, der wieder allein auf Müller zulief. Dieses Mal überlupfte er den Torhüter und erzielte den Ausgleich.

Nach der Pause gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Weikendorf konnte sich nach und nach durchsetzen und hatte zwei Großchancen. Arun Majersky lief alleine auf den Torwart der Gäste zu, überlupfte ihn, aber sein Schuss ging über das Tor. Eine weitere Aktion von der linken Seite über Bolf fand nicht den Weg ins Tor, da er den Ball nicht optimal traf und das Ziel verfehlte.

Späte Tore brachten den Sieg

Doch auch die Gäste kamen nach den beiden Chancen des Gegners zurück in die Partie. Sie kombinierten sich bis zur Strafraumgrenze, aber der entscheidende Abschluss blieb aus. In der 71. Minute brachten die Gäste den Ball auf das Tor, Müller konnte ihn nur abfälschen, und Dominik Palavra stand richtig, um zur 1:2 Führung einzuschieben. Nürnberger reagierte auf den Gegentreffer und brachte frischen Wind ins Spiel. Ein Eckball in der 83. Minute von Sebastian Fembek fand Philipp Roswald an der ersten Stange, der zum Ausgleich einköpfte.

Kurz danach sorgte eine strittige Szene im Weikendorfer Lager für Aufregung. Gergö Leka lief allein auf den Gästetorwart zu, wurde jedoch von hinten zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zögerte kurz und entschied auf Weiterspielen. Für Nürnberger war dies eine klare Fehlentscheidung: "Der Schiri hatte die Pfeife schon im Mund und hat dann weiterspielen lassen. Das hätte nur Elfmeter und Rote Karte sein können."

Doch Weikendorf hatte noch nicht genug. In der letzten Spielminute dribbelte sich Fembek auf der rechten Seite durch, brachte den Ball per Querpass auf die zweite Stange, wo Bolf stand und den Ball zum 3:2 Sieg über die Linie drückte. "Der Sieg freut mich für die Jungs. Wir haben fünf Wochen hart gearbeitet und uns heute belohnt", freute sich Trainer Nürnberger über den Sieg. Auf der anderen Seite haderte Maximilian Ehrenhofer: "Wir hatten gute Chancen und haben sie nicht genutzt. In den letzten zehn Minuten haben wir komplett nachgelassen."

Statistik:

Weikendorf - Matzen 3:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (34.) Christoph Billan, 1:1 (41.) Jelic, 1:2 (71.) Palavra, 2:2 (83.) Philipp Roswald, 3:2 (93.) Bolf.

Gelbe Karten: Spielauer (88. Kritik), Christoph Billan (92. Unsportlichkeit); Sahiti (91. Foul), Antonio (81. Foul), Palavra (54. Foul), Salwey (42. Unsportlichkeit).

Weikendorf: Müller; Huber (84. Christoph Roswald), Philipp Roswald, Fembek, Spielauer; Fischer (76. Sirsch), Leka, Niko Majersky (69. Celik), Arun Majersky, Christoph Billan, Bolf.

Matzen: Kosik; Pllana (66. Ehrenhofer), Stockinger, Mihic, Salwey; Batarilo, Kapetanovic (66. Antonio), Palavra, Tomic (87. Sahiti), Jelic; Mijailovic (53. Husejdic).

55 Zuschauer, Schiedsrichter: Halim Redzep.