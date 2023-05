Fünfter Sieg im sechsten Spiel

Weikendorf - Obersiebenbrunn 0:4. Mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase stellte der SC Obersiebenbrunn im sechsten Frühjahrsspiel die Weichen zum fünften Mal auf Sieg. Matthias Kogelbauer traf für seine Farben nach einer Viertelstunde zur Führung...

Weikendorf-Spielertrainer Christoph Billan musste sich schon in Minute 26 selbst einwechseln, weil bei Niklas Fischer der Kreislauf nicht mitspielte. Er spielte zuvor schon in der Reserve. Genau wie Patrick Wiesinger, der in der Halbzeit für den angeschlagenen Florian Prossenitsch kam. „Das macht es dann natürlich auch nicht besser“, wusste er im Nachgang. Hinten raus fingen sich die Heimischen noch zwei weitere Tore, Patrick Schillinger und der eingewechselte Kevin Schmidsberger erhöhten in der Schlussphase auf 4:0.

„Wir haben kein Glück und Obersiebenbrunn hat das auch nicht so schlecht gemacht. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und wenn du die nicht machst, kannst du auch nicht gewinnen“, fasste Billan zusammen.

Statistik:

Weikendorf - Obersiebenbrunn 0:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (15.) Kogelbauer, 0:2 (22.) Radosevic, 0:3 (81.) Schillinger, 0:4 (90.) Schmidsberger

Karten:

Weikendorf: Roswald Philipp, Majersky (67. Dahic), Prossenitsch (HZ. Wiesinger), Fischer Niklas (26. Billan), Komenda, Leka, Roswald Christoph (85. Fischer), Gröger, Redzepovic, Ludwig, Müller

Obersiebenbrunn: Romanic, Mudry, Radosevic (81. Rauschitz), Kogelbauer (81. Schmidsberger), Smutny, Hackl, Soltane (60. Rauscher), Klačko (67. Jesina), Schillinger, Yenier, Drinka

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin