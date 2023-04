Meister? Bis 2025 will Angern rauf

Werbung

Vor rund zwei Wochen berichtete die NÖN über den Meisterschaftskampf in der 2. Klasse Marchfeld. Die Titelkonkurrenten von Auersthal sahen den Tabellenführer nach dem Auftakterfolg gegen Strasshof schon da als großen Favoriten und „sicheren“ Meister, die Elf von Trainer Manfred Schimpl zahlte die Vorschusslorbeeren mit einem weiteren Sieg zurück. Diese Woche war man spielfrei.

Die „Meister-Story“ rief auch Angerns Sportleiter und Kaderplaner Robert Binder auf den Plan. Der verriet nämlich: „Faktum ist: Ich möchte im Großen und Ganzen mit diesem Kader im nächsten Jahr um die Meisterschaft spielen und bis spätestens Sommer 2025 aufsteigen.“ Neben Spielertrainer Markus Blum, den er als wichtigen Eckpfeiler sieht und dem er voll vertraut, will er auch auf die Jugend setzen: „Die jungen Burschen sollen wissen, dass ich auf sie baue.“

Das sind leider Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Da wissen wir wahrscheinlich erst im Juni Bescheid und das beeinflusst die Planungen natürlich auch. Angern-Funktionär Robert Binder

Bei all der Motivation und dem Tatendrang weiß der Funktionär natürlich auch, dass bei einem möglichen Titelgewinn mehrere Faktoren zusammenspielen müssen: „Jeder weiß, dass zum Meister werden nicht nur ein guter Kader, sondern auch ein bisschen Glück dazu gehört.“ Im Jahr 2024 feiert der FCA sein 105-jähriges Jubiläum, eine Meisterschaft im Sommer würde Binder freilich schmecken. Er hat aber noch andere Störfeuer auf dem Schirm, die es zu klären gilt: zum Beispiel, mit wie vielen Vereinen die Liga in die nächste Spielzeit geht. „Das sind leider Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Da wissen wir wahrscheinlich erst im Juni Bescheid und das beeinflusst die Planungen natürlich auch“, so Binder.