Nächster Rückkehrer für Angern

Im Sommer 2021 nach Angern gekommen, zog Ayhan Akaslan im Winter zu Ostbahn XI weiter. In der 2. Landesliga in Wien machte der mittlerweile 42-Jährige fast jedes Spiel über die volle Distanz und war mitverantwortlich, dass die Simmeringer das Abstiegsgespenst im Frühjahr vertrieben. „Er hat seine Mission dort erfüllt, jetzt kann er wieder zurückkommen. Wir waren ja immer zufrieden mit ihm“, freut sich Sportleiter Robert Binder, den Leistungsträger wieder beim FCA zu sehen.

Dass Akaslan wieder in violett aufläuft, ist auch der Hartnäckigkeit von Spielertrainer Markus Blum zu verdanken. „Ja, das hat alles der Blumi gemacht“, lobt Binder seinen verlängerten Arm. Akaslan ist ja bekanntlich nicht der der erste erfahrene Rückkehrer in Angern, erst in der Vorwoche gab Binder bekannt, dass Robert Siegl an alter Wirkungsstätte wieder auf Torejagd gehen wird. Weitere Transfers nicht ausgeschlossen.