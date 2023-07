Russe und Ukrainer: zwei Neuzugänge auf Friedensmission

„Schön aus dem Leben gegriffen“ findet Angerns Sportlicher Leiter Robert Binder seine jüngsten Aktivititäten am Transfermarkt. Der ehrfahrene Funktionär sicherte sich zwei Spieler aus dem Nachbarland Slowakei. Beide sind 19 Jahre alt und fußballerisch in der Defensive zu Hause, Rostyslav Drahanov spielt Innenverteidiger, Ivan Doroshenko Rechtsverteidiger.

Das Besondere an den beiden ist allerdings ihre jeweilige Nationalität, zumindest dieser Tage. Drahanov ist Ukrainer, Doroshenko Russe. Und trotzdem, oder gerade deshalb, seien sie „beste Freunde“, schildert Binder, der zugibt, dass ihn diese Geschichte ein wenig mitnimmt: „Ich bin eigentlich selten so ein Typ, aber da rennt mir die Gänsehaut auf. So etwas tut einem gut, wenn man das Chaos so nebenbei verfolgt, was in den Zeitungen steht und in den Nachrichten läuft.“

Keine Diskussionen über den Konflikt in der Heimat

Das verfolgen freilich auch die jungen Fußballer. Miteinander darüber gesprochen haben sie aber selten, sagt Drahanov: „Wenn, dann mehr auf eine humorvolle Art und Weise.“ Als der Ukrainer vor einem Jahr und vier Monaten in die Slowakei und bald zum Fußballverein SDM Domino kam, war sein russischer Kollege schon da: „Dort hat unsere Freundschaft begonnen. Zu Beginn haben wir gar nicht miteinander kommuniziert, aber im Trainingslager haben wir ein bisschen zu sprechen begonnen und dann sind wir gute Freunde geworden, obwohl ich Ukrainer bin und er Russe.“ Ist die Freundschaft also auch ein Beispiel, wie es eigentlich sein sollte? „Für mich ja“, sagt Drahanov, „weil ich weiß, dass viele Russen den Krieg gar nicht unterstützen“.

Dass die zwei Kumpels ihre Friedensmission nun in Angern fortführen, ist einem Mittelsmann zu verdanken. Binder bat um einen Verteidiger und bekam zunächst einen 39-Jährigen geschickt. „Dann hab ich gesagt, da kann ich ja selbst spielen, ich brauche einen Jungen“, erzählt der Funktionär launig. So kamen Drahanov, Doroshenko und ein dritter Kollege zu einem Probetraining. Erstere zwei überzeugten auf Anhieb und wurden deshalb verpflichtet. Bis dato spielten sie beim slowakischen Viertligaverein, allerdings im landesweit ausgetragenen U19-Bewerb in der zweithöchsten Spielklasse dieser Jugendstufe.

16 „bei weitem besser“ als zwölf

Die Vorbereitung läuft in Angern bereits, was der höheren Klassenstärke von nunmehr 16 Vereinen in der 2. Klasse Marchfeld geschuldet ist. Die Meisterschaft startet dort ja schon am ersten August-Wochenende. „Aufgrund der neuen Situation haben wir vieles umkrempeln müssen“, sagt der Funktionär, „aber ich bin trotzdem froh, dass es so ist. Die Sechzehnerliga ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber bei weitem besser als eine Zwölferliga.“