Angern holt mit 14:0 den Herbstmeistertitel

Die Trauben hingen für die fast makellosen Angerner beim kriselnden SC Matzen nicht sehr hoch: Bereits nach fünf Minuten traf Robert Siegl zum 1:0, zur Pause stand es 6:0, am Ende 14:0 – es war der höchste Angerner Sieg seit dem 19:0 in Untersiebenbrunn im Oktober 2018.

Der Herbstmeistertitel wurde so ganz locker eingefahren, eine Runde vor dem Ende liegt das Team von Markus Blum fünf Zähler vor dem ersten Verfolger Strasshof. Die Statistik ist beeindruckend: In 14 Spielen gab es 13 Siege, nur in der ersten Runde gab man beim 2:2 bei der Hlinka-Elf Punkte ab. Sowohl die 66 erzielten Tore, als auch die zwölf erhaltenen sind zudem Liga-Bestwert. Zu rechnen war damit nach Platz sieben am Ende der Vorsaison nicht unbedingt.

Ein gewichtiger Faktor für den Erfolgslauf ist freilich Topstürmer Robert Siegl, der in Matzen einen Fünferpack beisteuerte und so bereits bei 27 Toren hält. Umso beeindruckender ist diese Leistung des 36-jährigen ehemaligen Wiener-Stadtliga-Kickers, wenn man bedenkt, dass er letzte Saison bis auf einen Einsatz in der Deutsch-Wagramer Reserve pausierte. „Er war nicht zu stoppen. Es gab die Anweisung, ihn zu doppeln, aber das hat auch keiner zusammengebracht“, war Matzens Spielertrainer Maximilian Ehrenhofer ehrlich. Ebenfalls fünf Tore erzielte am Samstag übrigens Denis Dasdemir, der gerade einmal halb so alt wie Siegl ist.

Für Matzen war die Pleite historisch

Der SCM selbst stürzte mit dem Debakel übrigens auf den letzten Tabellenrang ab und muss in Hohenruppersdorf punkten, um die Rote Laterne vor der Winterpause abzugeben. „Es war nicht anders zu erwarten, es ist eh jede Woche dasselbe. Die Disziplin fehlt und die Trainingsbeteiligung passt auch nicht“, war Ehrenhofer frustriert. Sein Team kassierte in den letzten fünf Partien stets mindestens sechs Gegentore, eine derart hohe Niederlage wie am Samstag gab es aber seit Einführung des Online-Systems 2007/08 nicht.

Wieder fehlten viele Spieler, darunter auch Ehrenhofer selbst mit Meniskusproblemen. Daher rückte etwa U16-Spieler Florian Souri in die Startelf und Ersatzgoalie Mark Plevka wurde beim Stand von 0:8 eingetauscht – „weil's eh schon egal war“, wie Ehrenhofer meinte. Positiv: Legionär Mario Malina, der das ganze Frühjahr verletzt verpasste, gab sein Startelf-Comeback. Der katastrophalen Lage zum Trotz ist der Interims-Spielertrainer fürs Frühjahr durchaus optimistisch: „Dann gibt's einen Umbruch und dann wird es bergauf gehen.“ Einen neuen Trainer habe man bereits in Aussicht, und auch nach neuen Spielern sehe man sich um, so Ehrenhofer. Klar ist für ihn auch, dass einige Kicker abgegeben werden, der Abschied von Topscorer Dejan Jelic steht ja bereits fest.