Spektakuläre Rückholaktion

Der FC Angern lässt mit einer spektakulären Rückholaktion aufhorchen. Robert Siegl, der zuletzt Ende Mai gegen Hausbrunn in der Deutsch-Wagramer Reserve aushalf und drei Tore erzielte, kickt ab Sommer wieder in Angern. Für seinen Ex-Klub Deutsch-Wagram war es in der abgelaufenen Saison sein einziger Einsatz, mit dem ATSV feierte er 2018/19 den Meistertitel.

Für Angern lief der Goalgetter im Frühjahr 2022 siebenmal auf, traf dabei viermal ins Schwarze. Jetzt soll er nicht nur für Tore sorgen, sondern auch mithelfen, die junge Mannschaft mit seiner Erfahrung weiterzuentwickeln. Seine Bewerbsspiel-Bilanz kann sich sehen lassen: 407 Spiele, 302 Tore.