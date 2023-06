-9 Punkte: Süd zeigt sich von Urteil geschockt

Der Verband überraschte den FC Gänserndorf-Süd dieser Tage mit einem harten Urteil. Der Verein erfüllt auch in der kommenden Saison die Verbandsspieler-Regelung (maximal zwei Spieler, die kürzer als fünf Jahre beim ÖFB gemeldet sind, Anm.) nicht und muss mit -9 Punkten in die Spielzeit starten. Zunächst wäre man immer als Letzgereihter gewertet worden, dagegen erhob man aber Einspruch. „Ja“, so Trainer Wolfagn Schabhüttl, „weil dir das die Motiviation nimmt, wenn du – egal wie viel Punkte du hast – immer am Ende gereiht wirst.“

Dass es aber dann gleich so viele Zähler Abzug gibt, überraschte ihn doch: „Sportlich sehr schwierig. Das ist schon ein Wahnsinn, die Spieler sind alle sehr enttäuscht. In der Bundesliga fangen sie mit -3 an (Austria Wien im Vorjahr, Anm.) und wir in der Kartoffelliga mit -9.“ Warum es Schabhüttl und Co nicht schaffen, weniger als zwei Verbandsspieler aufzubieten? „Da braucht man sich nur die Transferliste anschauen. Jedes Jahr gehen zehn Spieler bzw. werden uns die besten weggenommen und ich muss zehn neue suchen.“

Auch in diesem Sommer muss der Coach wieder fleißig sein, verliert man doch mit Stjepan Gabelic (Kaltenleutgeben), Steve Boldea und Kyrillos Mikhaeil (beide Strasshof) drei gute Akteure. Gabelic und Boldea hatten sogar Eigenbau-Status.

Weiter auf der Kommandobrücke: Wolfgang Schabhüttl. Foto: NÖN, Joe Fuchs

Beinahe wäre das aber nicht mehr Schabhüttls Kaffee gewesen, wie er selbst erklärte: „Bei mir war es auch nicht sicher, ob ich bleibe. Sie haben mich aber überzeugt, dass ich weitermache. Ich hab Angebote gehabt, helf jetzt aber mindestens bis zum Winter mit.“

Kruty übergibt an Menzl

Fix nicht mehr dabei ist Obmann Johannes Kruty, der seine Agenden nach sieben Jahren mit 1. Juli an Gerhard Menzl übergibt. Menzl war bis dato Obmann-Stellvertreter. Kruty blickt auf eine abwechslungsreiche und turbulente Zeit zurück, er hat den Verein mit € 76.000,- Schulden übernommen, kann ihn nun aber schuldenfrei übergeben. „Mit Gerhard Menzl, mit dem ich schon jahrelang zusammenarbeite, folgt mir ein toller Mensch und vor allem ein enthusiastischer Südler. Auch das restliche Vorstandsteam ist gut besetzt und stimmt mich zuversichtlich. Ebenso haben wir einen tollen Trainerstab und auch ein tolles Platzwartteam“, so der scheidende Obmann.

Nach Platz fünf in der Vorsaison erklärte er den Grund für seinen Rücktritt so: „Wenns am schönsten ist, soll man gehen.“ Turbulente Zeiten also in Süd, Schabhüttl ist schon wieder fest am Arbeiten: „Momentan überlegen wir gerade, wie wir die Reserve zusammenbringen. Es ist aber verdammt schwer, das Rundherum aufzubauen, wenn uns die umliegenden Vereine wie Deutsch-Wagram, Stripfing, und Gänserndorf die ganzen Kinder wegschnappen.“