Gänserndorf-Süd stellt wieder Nachwuchsteams

Über einen wahren Meilenstein darf sich dieser Tage der FC Gänserndorf-Süd freuen. Gemeint ist nicht das ungewohnt gute Abschneiden der Kampfmannschaft in der 2. Klasse Marchfeld, sondern der Blick auf den Nachwuchs. Ab September nimmt der Verein nämlich mit einer U10 am entsprechenden Bewerb der Jugendhauptgruppe Nord teil. Auch eine U8 ist geplant. Zuletzt hatte man in der Saison 2013/14 Nachwuchsteams genannt - vor mittlerweile schon wieder neun Jahren.

Mitverantwortlich dafür ist Wolfgang Glanz-Eiböck. Schon bei seiner Aufnahme in den Süder Vorstand sah es der jetzige Jugendleiter als unabdingbar, wieder eine eigene Nachwuchsabteilung aufzubauen. Im Lauf des Frühjahrs gelangen die ersten Schritte, um den Plan in die Tat umzusetzen. Den „Geburtshelfer“ gab dabei die örtliche Volksschule, in der mit Unterstützung von Leiterin Sonja Lobner ein Plakat ausgehängt wurde. „Alle Kinder, die wir jetzt haben, sind über die Volksschule gekommen“, freut sich Glanz-Eiböck. Und das sind 15 an der Zahl.

Die Jüngeren von ihnen trainieren aktuell einmal pro Woche (Freitag, 17.30 bis 18.45 Uhr), die Älteren zusätzlich auch noch am Dienstag (18 bis 19 Uhr). Geleitet werden die Einheiten von einem Trio, bestehend aus dem langjährigen Süder Christian Harter, Funktionär Martin Voglhuber und Stefan Haberl, aktuell Reservespieler und Lehrer an einem Gymnasium.

Weitere Kinder werden gesucht

Um von dieser Basis aus weiter wachsen zu können, sucht der FC Gänserndorf-Süd aktiv nach weiteren Kindern, die in der Äußeren Jochenstraße Fußballspielen wollen. Schnuppertrainings sind nach vorheriger Anmeldung bei Glanz-Eiböck (Telefon 0680/5556794, E-Mail fcgaenserndorfsued@gmail.com) jederzeit möglich.

Was man vor Ort erwarten kann, beziffert der Funktionär mit Herz für die Jugend so: „Unser Nummer eins Slogan ist wirklich einmal nur Spaß. Es gibt gar keinen Leistungsdruck.“ Das bisherige Feedback sei toll, freut sich Glanz-Eiböck, denn er ist sicher: „Die Kinder sind die Basis. Ohne die wird es in Zukunft nicht gehen.“