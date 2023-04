Erster Gänserndorf-Süd-Sieg im Derby seit 2014

Werbung

Ein Unentschieden, zwölf Niederlagen – so lautete die desaströse Bilanz des FC Gänserndorf-Süd im Derby gegen Gänserndorf. Bis Sonntagabend. Da fand die Serie ein Ende, gewann der langjährige Außenseiter, der heuer endgültig keiner mehr ist, verdient mit 3:0. Damit überholten die Süder den Rivalen auch in der Tabelle, wo sie nun auf Rang sechs stehen und in Richtung Top fünf schielen. Schon am Sonntag, wenn im nächsten Heimspiel der Fünfte Matzen in Gänserndorf-Süd zu Gast ist, könnte man in diese eindringen.

Gänserndorf bekommt indes Druck von Rückrunden-Tabellenführer Obersiebenbrunn, auch die Personalsituation ist vor dem nächsten Derby in Strasshof angespannt. Stürmer Oliver Anzböck verletzte sich am Sonntag, Ajdin Mehic und Ahmed Elgazzar werden gegen Strasshof gesperrt fehlen. Trainer Leopold Anzböck will die Woche abwarten, fordert trotz der schwierigen Ausgangslage aber auch mehr von seinem Team: „Ich verstehe, dass die Situation für meine Spieler im Moment nicht leicht ist, aber gerade in einem Derby muss man mehr Engagement auf den Platz bringen.“

Der letzte Derbysieg der Süder datierte übrigens aus dem Jahr 2014, da gab’s im Mai ein 5:1. Im September darauf gewann man dann zwar auch 3:0, allerdings erst am grünen Tisch, weil Gänserndorfs Adilj Mustafi beim Stand von 2:1 für Gänserndorf in Minute 88 dem Schiedsrichter eine Ohrfeige verpasst hatte.