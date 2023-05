Vier Spieler teilten sich 90 Minuten

Stürmer Manuel Abdel Rehim startete für Gänserndorf-Süd in Ebenthal und traf schon nach 18 Minuten zur Führung. Kurz vor der Halbzeit bediente sich der Angreifer allerdings und musste in Minute 42 ersetzt werden. „Wir vermuten einen Muskelfaserriss. Wenn wir Glück haben, ist es nur eine Zerrung“, gab Trainer Wolfgang Schabhüttl zu Protokoll.

Der musste in der Folge natürlich reagieren, brachte für Rehim Daniel Wolf aufs Feld. Das Match dauerte für Wolf heiße 14 Minuten — exklusive Halbzeitpause dazwischen — denn nach 56 Minuten ging der schon wieder runter. Für ihn wechselte Schabhüttl den 1974 geborenen Matthias Rauch ein. Der durfte zumindest eine halbe stunde mitwirkene, ehe Maximilian Grohotolszky in der 86. Minuten auf das Spielfeld kam. Schabhüttl erklärte: „Das sind alles Reservespieler, keiner war verletzt oder so. Ich wollte einfach ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen und hab deswegen fleißig durchgewechselt.“