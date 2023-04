Der Angriff als Zünglein an der Waage

Werbung

Gänserndorf - Matzen 3:1. Beide Teams starteten stark ersatzgeschwächt in die Partie. Trotzdem entwickelte sich ein kernig geführtes, umkämpftes Spiel, das aber zu jeder Zeit fair blieb. Den besseren Start hatten die Gänserndorfer. Nach einem Freistoß von der Seite konnte Oliver Anzböck den Ball per Kopf auf Ahmed Elgazzar verlängern, der trocken zum 1:0 einschoss. „In dieser Situation sind wir Vier gegen Zwei, da darfst du nicht so ein einfaches Tor bekommen“, meinte Matzen-Trainer Milan Orlovsky.

Die Matzner ließen aber den Kopf nicht hängen und kamen nur zwei Minuten später zum Ausgleich. Dominik Braun wurde im 16-Meter-Raum gefoult und Dejan Jelic konnte den daraus resultierenden Elfmeter zum 1:1 verwerten. Hier blieb die Frage im Raum stehen, ob der Strafstoß zu Recht gegeben wurde, beide Trainer sahen dies aber nicht als spielentscheidend an.

Anzböck im Stile eines Torjägers

Die folgenden Minuten waren sehr ausgeglichen, die Führung wäre auf beiden Seiten möglich gewesen. Die vermutlich Schlaueren waren in dieser Phase wiederum die Bezirkshauptstädter. Der starke Oliver Anzböck witterte eine Unachtsamkeit der Matzner Abwehr im Stile eines erfahrenen Torjägers und lief alleine auf Tormann Lucas Elias Kosik zu. Das Resultat war das 2:1 für die Heimischen kurz vor der Halbzeit.

Im zweiten Durchgang warfen die Matzner alles ins Spiel und nach vorne. Sie gingen dabei hohes Risiko und versuchten viel Druck zu erzeugen, was die Anzböck-Elf auch phasenweise in die Defensive drückte. Die Gänserndorfer konnten den Ansturm jedoch sehr gut verteidigen und so kam es zu keinen nennenswerten Torchancen.

Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit kam es zur endgültigen Entscheidung. Nach einem langen Befreiungsschlag sah sich wiederum Oliver Anzböck nur mit wenigen Matzner Defensivmännern konfrontiert und konnte aus dieser Kontersituation das 3:1 erzielen und den Gänserndorfer Sieg besiegeln.

Stimmen zum Spiel

Milan Orlovsky (Trainer SC Matzen): „Wenn du in dieser Klasse auf so viele wertvolle Spieler verzichten musst, dann ist das ganz schwer zu kompensieren. Trotzdem haben meine Burschen das gezeigt, was ich von ihnen sehen wollte, nämlich Engagement. Wir sind gerade in der zweiten Halbzeit volles Risiko gegangen und mit ein wenig Glück hätten wir sicher einen Punkt aus Gänserndorf entführen können.“

Leopold Anzböck (Trainer SV Gänserndorf): „Uns fehlten heute drei wichtige Stammspieler, wir sind sozusagen mit der letzten Elf angetreten. Wir haben das Spiel aber dennoch sehr gut bestritten und waren am Ende, denke ich, zwar der glückliche, aber verdiente Sieger. Die drei Punkte nehmen wir sehr gerne mit“.

Statistik

Tore: Heim Oliver Anzböck (33.), Heim Oliver Anzböck (90.), Heim Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar (17.), Gast Dejan Jelic (19., Elfmeter)

Gänserndorf: Domenik Reichel, Marin Bralic, Noah Forreth, Christoph Hann, Roland Heffermejer, Ercan Pekgüzel, Ahmed Elbaz Youssef Elgazzar, Oliver Anzböck, Ajdin Mehic, Patrick Heffermejer, Aleksandar Andrejic, Manuel Fried, Sascha Reichel, Melvin Göschelbauer, David Besu, Daniel Tippmann, Daniel Tippmann (67. statt Roland Heffermejer), Sascha Reichel (90. statt Patrick Heffermejer), Melvin Göschelbauer (90. statt Ercan Pekgüzel)

Matzen: Lucas Elias Kosik, Thomas Zöhrer, Fidan Pllana, Pavel Velecky, David Batarilo, Tarik Husejdic, Dejan Jelic, Dominik Braun, Paul Lima, Wolfgang Stockinger, Andreas Wendy, Oliver Kapetanovic, Samuel Dolan, Maximilian Ehrenhofer, Maximilian Ehrenhofer (6. statt Thomas Zöhrer), Oliver Kapetanovic (72. statt Tarik Husejdic)

Karten: Aleksandar Andrejic (27. Gelb Kritik), Paul Lima (68. Gelb Foul)