Der "kleine Bruder" als verdienter Sieger

Werbung

Gänserndorf Süd - Gänserndorf 3:0. Das heutige Stadtderby zwischen Gänserndorf-Süd und dem vermeintlich großen Bruder Gänserndorf versprach im Vorfeld eine hoch spannende Partie zu werden. Nicht nur sind die zwei Vereine aus der Bezirkshauptstadt Tabellennachbarn, sondern auch offensiv sehr gefährliche Teams.

Legionär Jamny stellt früh auf 1:0

So entwickelte sich auch das erwartet rassige Spiel, in dem Süd den besseren Start erwischte. Neuzugang Jakub Jamny tankte sich auf rechts sehr schön durch und schloss schon in der fünften Minute zum 1:0 für die Schabhüttl-Elf ab.

Gänserndorf zeigte sich davon wenig beeindruckt und konnte das Spiel offen gestalten. An diesem Ostersonntag gab es aber gegen den starken Abwehrblock Süds rund um Routinier Paul Bogdan Kern kein Durchkommen. Auch von den Heimischen konnten keine nennenswerten Chancen herausgespielt werden und so ging es in die Halbzeit.

Klatt und Sisman leiten Druckphase ein

Der zweite Durchgang zeigte ein ganz anderes Gesicht, Süd war engagierter und begann mehr und mehr das Spiel an sich zu reißen. Die Hereinnahmen von Peter Klatt und Safak Sisman beflügelten das Süder Spiel noch mehr und so entwickelte sich eine recht einseitige Partie. Das Ergebnis dieser Druckphase war das 2:0 durch Bojan Gabelic in der 67. Minute.

Süd macht in überlegenem Schlussviertel alles klar

Gänserndorf konnte sich danach nicht mehr aufbäumen und Süd spielte das Derby couragiert nach Hause. Sinnbildlich dafür war das 3:0 durch Stjepan Gabelic und eine vermeidbare Gelb-Rote Karte für Ahmed Elgazzar aufgrund einer Unsportlichkeit. Beides kurz vor Schluss.

So ging im Treffen der Hauptstadtclubs dieses Mal der Verein aus dem Süden als verdienter Gewinner hervor und unterstrich nochmals, dass man schon lange zur Konkurrenz in der 2.Klasse Marchfeld aufschließen konnte.

Harte Schläge für Gänserndorf

Gänserndorf traf es hingegen mehrmals bitter. Der stark in die Rückrunde gestartete Oliver Anzböck musste eine Viertelstunde vor Schluss verletzt ausgewechselt werden. Innenverteidiger Ajdin Mehic und Offensivkraft Ahmed Elgazzar werden Leopold Anzböck nächste Woche im nächsten Derby gegen Strasshof aufgrund der fünften Gelben Karte und der besagten Gelb-Roten wegen Ballwegschiessens fehlen. Keine leicht zu lösende Aufgabe für den Gänserndorfer Coach, der jedoch positiv bleibt und das Beste aus der Situation machen will.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Schabhüttl (Trainer FC Gänserndorf-Süd): „Ich bin mit meiner Mannschaft heute sehr zufrieden. Uns ist taktisch alles aufgegangen und wir waren klar besser als Gänserndorf. Überrascht war ich von unserer hervorragenden Defensivarbeit. Wir haben gegen eine offensive starke Mannschaft keine nennenswerte Torchance zugelassen. Natürlich freut mich so eine Leistung doppelt, wenn wir sie in einem Stadtderby abrufen können.“

Leopold Anzböck (Trainer SV Gänserndorf): „Man muss heute ehrlich zugeben, dass Gänserndorf-Süd einfach der verdiente Sieger war. Erste Halbzeit war die Leistung meiner Truppe noch in Ordnung, im zweiten Durchgang war es aber dann zu wenig. Ich verstehe, dass die Situation für meine Spieler im Moment nicht leicht ist, aber gerade in einem Derby muss man mehr Engagement auf den Platz bringen. Unterm Strich müssen wir die Partie so nehmen, wie sie war und sie abhaken. Nächste Woche gegen Strasshof wird es wegen weiterer Ausfälle ungleich schwerer. Schauen wir, was sich im Laufe der Woche positiv für uns entwickelt.“

Statistik

Gänserndorf Süd - Gänserndorf 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Jamny, 2:0 (67.) Gabelic, 3:0 (81.) Gabelic

Karten: Janik (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Gabelic (80., Gelbe Karte Kritik), Gabelic (26., Gelbe Karte Kritik), Fazliji (36., Gelbe Karte Unsportl.), Klatt (69., Gelbe Karte Foul)Elbaz Youssef Elgazzar (36., Gelbe Karte Foul), Bralic (67., Gelbe Karte Unsportl.), Elbaz Youssef Elgazzar (90., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Mehic (45., Gelbe Karte Foul)

Gänserndorf Süd: Boldea, Janik, Gabelic (90. Ramadani), Grbic (64. Sisman), Jamny, Fazliji, Gabelic (90. Ramadani), Kern, Vuckovic (58. Klatt), Kysela, Zavoi

Gänserndorf: Hann, Mehic, Anzböck (76. Tippmann), Andrejic, Jetishi, Forreth, Heffermejer (87. Göschelbauer), Elbaz Youssef Elgazzar, Bralic, Pekgüzel, Reichel

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic