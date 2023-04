Rabenschwarzen Tag der Defensive routiniert ausgenutzt

Werbung

Gänserndorf Süd - Matzen 1:4. In einem flotten, hart geführten aber fairen Spiel behielt das Team von Trainer Milan Orlovsky am Ende nicht nur aufgrund ihrer starken Offensivabteilung die Überhand.

Matzen ging mit hohem Pressing als taktische Marschroute in das Auswärtsspiel in Süd. Diese führte auch schon kurz nach dem Anpfiff zum gewünschten Erfolg, auch mit Mithilfe des Süder Keepers. Nach einem Rückpass stoppte sich Schlussmann Christian Zavoi den Ball kurz, ehe er abschlagen wollte und dabei den heranstürmenden Dominik Braun traf, von dem der Ball zum 0:1 in die Maschen abprallte - ein Steirertor.

Die Schabhüttl-Elf zeigte jedoch auch in diesem Spiel eine ihrer gewohnten Stärken, nämlich einen eisernen Willen. Man ließ sich von dem frühen Schock nicht beeindrucken und die Partie nahm auf beiden Seiten Fahrt auf. Die Glücklichen waren jedoch wieder die Gelb-Blauen. In Minute 14 gewann der starke Lukas Kucera ein Eins-gegen-Eins-Duell nahe des Strafraumes und drückte ab. Zavoi sah wieder nicht glücklich aus, und so stand es 0:2.

Hitzephase ab Minute 20

Das Spiel wurde durch das zweite Tor Matzens noch rassiger, was Schiedsrichter Taner Iskender nicht vollkommen entgegenkam. In Minute 21 kam es an der Strafraumgrenze zu einem Foulspiel von David Batarilo an einen Süder Offensivmann. Ob es nun tatsächlich in der Box war oder außerhalb erhitzte die Gemüter. Der Spielleiter entschied jedoch auf Elfmeter für die Heimischen, den David Kysela verwerten konnte.

Nur wenige Minuten später kam es zu einer Streitfrage am Strafraum von Gänserndorf-Süd. Aleksandar Vuckovic deckte einen von einem Matzner Spieler kommenden Ball ab, um einen Abstoß für sein Team zu erreichen. Der Referee sah aber eine Berührung Vuckovic' und entschied auf Eckstoß. Radek Polach trat diesen gekonnt in den Strafraum, Paul Kern, der fast klären konnte, säbelte über den Ball und Pavel Velecky stand mit der Routine aus beinahe 300 Spielen für Matzen dort, wo man eben stehen muss - er verwertete zum 3:1.

Zu erwartendes Bild im zweiten Durchgang

In der zweiten Spielhälfte bot das Spiel das Bild, das zu erwarten war. Matzen spielte die Partie mit Köpfchen, ergebnisverwaltend, nach Hause, und Süd versuchte alles, um die Partie zu drehen. Die Heimischen fanden sich dadurch auch sehr oft vielversprechend am Matzner Strafraum ein, konnten aber keinen dieser Versuche fertigspielen. Matzen verließ sich auf Nadelstiche durch Konter.

So einer führte auch, fertiggespielt wie aus dem Bilderbuch, spät aber doch zum Erfolg. Polach bediente nach einem längeren Lauf Lukas Kucera per Flanke, der sehenswert aufstieg und das 4:1 einköpfte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Schabhüttl (Trainer FC Gänserndorf-Süd): „Heute war so ein Tag, wo du jedes Mal, wenn du überlegen bist, einen Schlag in den Nacken bekommst. Der Sieg geht so für Matzen auch in Ordnung, die Fehler haben wir selber gemacht. Die Partie war eine gute, vor allem mit gutem Tempo. Das auf der anderen Seite den Schiedsrichter aber schwer überfordert hat.“

Milan Orlovsky (Trainer SC Matzen): „In einem hart geführten Spiel, mit sehr hohem Tempo, waren wir heute der verdiente Sieger. Wenn beide Mannschaften alle Chancen anständig fertiggespielt hätten, wäre es meiner Meinung nach in etwa 7:2 für uns ausgegangen.“

Statistik:

Gänserndorf Süd - Matzen 1:4 (1:3)

Torfolge: 0:1 (2.) Braun, 0:2 (14.) Kucera, 1:2 (21., Elfmeter) Kysela, 1:3 (28.) Velecky, 1:4 (90+1.) Kucera

Karten: Sisman (37., Gelbe Karte Unsportl.), Kern (84., Gelbe Karte Foul), Fazliji (78., Gelbe Karte Foul)Kosik (37., Gelbe Karte Unsportl.), Velecky (29., Gelbe Karte Foul)

Gänserndorf Süd: Kern, Jamny, Kysela, Gabelic, Vuckovic (60. Schachinger), Zavoi, Sisman, Fazliji, Janik, Grbic, Boldea

Matzen: Jelic, Kucera, Polach, Stockinger, Lima, Pllana, Velecky (85. Zöhrer), Kosik, Batarilo (68. Matejov), Braun (78. Husejdic), Ehrenhofer

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Taner Iskender