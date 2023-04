Zwei Rote, sechs Tore

Gänserndorf Süd - Ollersdorf 0:6. Ollersdorf übernham vom Start weg das Kommando, belohnte sich aber nicht für eine gute Leistung. Ein einziges Mal traf Marian Paholik, der nach einem Pass in die Schnittstelle alleine auf Constantin Zavoi zulief und diesen überspielte.

Chancen, die Führung auszubauen, waren da. Ollersdorf vergab sie aber allesamt stümpferhaft und musste so mit dem knappen 1:0 leben. Nach der Pause waren sich Zavoi und einer seiner Abwehspieler nicht einig, Paholik war der Nutznießer. Er schnappte sich das Leder und schob zum 2:0 ein.

Schachingers Arbeitstag war nach zwölf Minuten beendet

Danach wurde es brenzlig. Gänserndorf-Süd bekam einen Handselfer nicht zugesprochen, im Gegenzug konnte sich Michael Schachinger als letzter Mann nur mit einem Foul helfen und sah Rot. Ein kurzer Arbeitstag, war er doch erst zur Pause eingewechselt worden. David Kysela erzürnte die Entscheidung des Schiedsrichters derart, dass er sich in der selben Aktion, innerhalb von nur fünf Sekunden, zweimal Gelb für Kritik abholte. Auch er flog.

Ollersdorf spielte es gegen neun Süder trocken nach Hause, Martin Simonik traf per Elfer zum 3:0. In der Schlussphase legten die Mannen von Trainer Robert Nemeth noch drei Tore nach, was den Coach natürlich freute: „Absolut verdient. Es war ein Spiel auf schiefer Ebene. Von der taktischen Disziplin war das heute wirklich gut.“

Wolfgang Schabhüttl, Coach in Gänserndorf-Süd, war ehrlich: „Sie haben das dann clever gespielt, also am Ende geht das 6:0 in Ordnung. Da ist eins ins andere gelaufen.“

Statistik:

Gänserndorf Süd - Ollersdorf 0:6 (0:1).

Torfolge: 0:1 (23.) Paholik, 0:2 (53.) Paholik, 0:3 (71., Elfmeter) Simonik, 0:4 (74.) Paholik, 0:5 (78.) Horak, 0:6 (89.) Nimmerrichter.

Gänserndorf-Süd: Zavoi; Mikhaeil (46. Schachinger), Vuckovic, Kern, Fazliji (41. Ramadani); Klatt, Boldea; Grbic, Kysela, Janik; Rehim.

Ollersdorf: Gnadenberger; Meißl, Fedak, Daniel Seidl; Scherbl (79. Nimmerrichter), Stadlbacher, Thomas Seidl, Kölch; Simonik (79. Portakal), Horak, Paholik.

Gänserndorf-Süd, 80 Zuschauer, SR Bidzinahsvili.