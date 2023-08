Bitte nachhaltig!

Der SC Untersiebenbrunn arbeitet am einem Comeback. Nachrichten, die erst einmal erfreulich klingen. Der erfolgreichste Verein des Marchfelds, Mitte der 2000er Stammgast in der 2. Liga und einmal sogar im Cup-Viertelfinale, könnte den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Gerade in Zeiten des Vereinssterbens eine Nachricht, die bei Fußballbegeisterten Freudensprünge auslösen sollte – gingen doch in den vergangenen Jahren weit mehr Lichter aus, als an. Die Kehrseite – und da ist Untersiebenbrunn selbst das beste Besipiel – ist die Ungewissheit. Zu wünschen ist es jedem Verein, sich nachhaltig und langfristig aufzustellen und zu konsolidieren.

Wie man allerdings beim SCU 2018/19 gesehen hat, ist das nicht so einfach und mit viel Aufwand verbunden. Der erste Comebackversuch, vor rund vier Jahren kläglich gescheitert. Und sollte als warendes Beispiel dienen, diesmal keine Schnellschüsse zu wagen, nachhaltig zu arbeiten und vorausblickend zu handeln.